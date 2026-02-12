10 fashion-блогеров из Азербайджана, за которыми интересно наблюдать

Рассказываем о ярких блогерах из Азербайджана, которые вдохновляют на стильные образы и задают fashion-тренды в Баку и за его пределами.

Блогер и основательница известного в Баку бренда аксессуаров Darayi. В своем блоге делится образами и вдохновляет на уникальные стилизации.

Nigar Kalbiyeva Alizada, @moji.boo

Яркая девушка-блогер, певица и бизнес-вумен. На ее страничке вы найдете стильные образы и lifestyle-контент.

Основательница бренда базовых и акцентных вещей. В своем блоге Бану делится женственными образами и вдохновляет подписчиц.

Фатима делится с аудиторией не только интересными образами, но и beauty-контентом — рекомендациями по уходу за кожей и макияжем.

В этом блоге вы найдете вдохновение на элегантные и модные образы, а также интересный контент в стиле Get Ready with Me.





Блогер, ведущая подкаста и основательница бренда одежды. В блоге Айнур каждая найдет вдохновение не только на уточненный стиль, но и мотивацию для самореализации и развития.

Fashion и lifestyle-блогер, молодая мама. В своем блоге делится жизненным контентом и стильными образами.

Основательница бренда August 21 и инфлюенсер, показывает уникальные стилизации трендовых вещей, делится контентом из путешествий и ярких коллабораций с брендами.

Блог о моде и стиле, веселых жизненных моментах и путешествиях. Здесь вы увидите позитивный и вдохновляющий контент.

Aynishan Guliyeva Khalid, @aynikhalid

Стильные, утонченные образы и особенная эстетика — всем этим Айнишан делится в своем блоге.