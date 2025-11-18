10 эффективных приложений для спорта, которые заменят персонального тренера

Начать заниматься спортом стало проще благодаря современным приложениям. Мы собрали 10 проверенных сервисов, которые помогут спланировать тренировки дома или в зале, отслеживать прогресс и достигать результатов.
Strava
Одно из самых популярных приложений для бегунов и велосипедистов. Strava отслеживает маршруты, расстояние, скорость и время, а также позволяет соревноваться с другими пользователями. Отлично подходит тем, кто любит активность на свежем воздухе и нуждается в спортивной мотивации.
Nike Training Club
Сотни бесплатных тренировок по разным направлениям — от кардио до йоги. Приложение предлагает готовые планы под разные цели, уровни подготовки и инвентарь.
Nike Run Club
Удобное бесплатное приложение, также разработанное Nike, помогает отслеживать все показатели беговых тренировок — темп, расстояние, сердцебиение и прогресс. В приложении также доступны советы и тренировочные планы от экспертов и возможность делиться маршрутами и достижениями с друзьями.
Pumatrac
Минималистичное и удобное приложение от бренда PUMA с планами тренировок по разным направлениям — от бега до силовых. Предлагает персональные тренировки, основанные на ваших предпочтениях и погоде за окном.
FitOn
Бесплатная платформа с видеоуроками от опытных тренеров и знаменитостей. Здесь можно выбрать короткие занятия — от пяти до 30 минут, и тренироваться где угодно без оборудования.
Meditopia
Физическая активность невозможна без восстановления. Meditopia предлагает различные программы, которые помогают расслабиться после тренировок, улучшить сон и снизить стресс с помощью медитаций, дыхательных практик и звуков природы.
1Fit
Международная платформа для комфортного посещения разнообразных тренировок: одно приложение — десятки залов и студий. Можно посещать йогу, бассейн, кроссфит и танцы по единому выгодному абонементу.
MyFitnessPal
Бесплатное приложение для отслеживания питания, прогресса в тренировках и удобной постановки целей.
BetterMe: Health Coaching
Комплексный помощник в вопросах здоровья. Помимо тренировок, здесь есть планы питания, трекеры сна и воды, а также упражнения для ментального баланса. Идеально для полноценной заботы о себе.
Push30
Платформа для занятий спортом без абонемента. С ее помощью можно записываться в десятки фитнес-клубов и студий, оплачивая только посещения. Удобный вариант для тех, кто не хочет привязываться к одному залу.