10 эффективных приложений для спорта, которые заменят персонального тренера
Стиль жизни

15.11.2025

10 эффективных приложений для спорта, которые заменят персонального тренера

Начать заниматься спортом стало проще благодаря современным приложениям. Мы собрали 10 проверенных сервисов, которые помогут спланировать тренировки дома или в зале, отслеживать прогресс и достигать результатов.



Strava


Одно из самых популярных приложений для бегунов и велосипедистов. Strava отслеживает маршруты, расстояние, скорость и время, а также позволяет соревноваться с другими пользователями. Отлично подходит тем, кто любит активность на свежем воздухе и нуждается в спортивной мотивации.



Nike Training Club


Сотни бесплатных тренировок по разным направлениям — от кардио до йоги. Приложение предлагает готовые планы под разные цели, уровни подготовки и инвентарь.



Nike Run Club


Удобное бесплатное приложение, также разработанное Nike, помогает отслеживать все показатели беговых тренировок — темп, расстояние, сердцебиение и прогресс. В приложении также доступны советы и тренировочные планы от экспертов и возможность делиться маршрутами и достижениями с друзьями.



Pumatrac


Минималистичное и удобное приложение от бренда PUMA с планами тренировок по разным направлениям — от бега до силовых. Предлагает персональные тренировки, основанные на ваших предпочтениях и погоде за окном.



FitOn


Бесплатная платформа с видеоуроками от опытных тренеров и знаменитостей. Здесь можно выбрать короткие занятия — от пяти до 30 минут, и тренироваться где угодно без оборудования.



Meditopia


Физическая активность невозможна без восстановления. Meditopia предлагает различные программы, которые помогают расслабиться после тренировок, улучшить сон и снизить стресс с помощью медитаций, дыхательных практик и звуков природы.



1Fit


Международная платформа для комфортного посещения разнообразных тренировок: одно приложение — десятки залов и студий. Можно посещать йогу, бассейн, кроссфит и танцы по единому выгодному абонементу.



MyFitnessPal


Бесплатное приложение для отслеживания питания, прогресса в тренировках и удобной постановки целей.



BetterMe: Health Coaching


Комплексный помощник в вопросах здоровья. Помимо тренировок, здесь есть планы питания, трекеры сна и воды, а также упражнения для ментального баланса. Идеально для полноценной заботы о себе.



Push30


Платформа для занятий спортом без абонемента. С ее помощью можно записываться в десятки фитнес-клубов и студий, оплачивая только посещения. Удобный вариант для тех, кто не хочет привязываться к одному залу.

#здоровье #спорт #бег #тренировки #приложения
