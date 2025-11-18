10 эффективных приложений для спорта, которые заменят персонального тренера

Начать заниматься спортом стало проще благодаря современным приложениям. Мы собрали 10 проверенных сервисов, которые помогут спланировать тренировки дома или в зале, отслеживать прогресс и достигать результатов.

Strava

Одно из самых популярных приложений для бегунов и велосипедистов. Strava отслеживает маршруты, расстояние, скорость и время, а также позволяет соревноваться с другими пользователями. Отлично подходит тем, кто любит активность на свежем воздухе и нуждается в спортивной мотивации.

Nike Training Club

Сотни бесплатных тренировок по разным направлениям — от кардио до йоги. Приложение предлагает готовые планы под разные цели, уровни подготовки и инвентарь.

Nike Run Club

Удобное бесплатное приложение, также разработанное Nike, помогает отслеживать все показатели беговых тренировок — темп, расстояние, сердцебиение и прогресс. В приложении также доступны советы и тренировочные планы от экспертов и возможность делиться маршрутами и достижениями с друзьями.

Pumatrac





Минималистичное и удобное приложение от бренда PUMA с планами тренировок по разным направлениям — от бега до силовых. Предлагает персональные тренировки, основанные на ваших предпочтениях и погоде за окном.

FitOn





Бесплатная платформа с видеоуроками от опытных тренеров и знаменитостей. Здесь можно выбрать короткие занятия — от пяти до 30 минут, и тренироваться где угодно без оборудования.

Meditopia





Физическая активность невозможна без восстановления. Meditopia предлагает различные программы, которые помогают расслабиться после тренировок, улучшить сон и снизить стресс с помощью медитаций, дыхательных практик и звуков природы.

1Fit

Международная платформа для комфортного посещения разнообразных тренировок: одно приложение — десятки залов и студий. Можно посещать йогу, бассейн, кроссфит и танцы по единому выгодному абонементу.

MyFitnessPal

Бесплатное приложение для отслеживания питания, прогресса в тренировках и удобной постановки целей.

BetterMe: Health Coaching

Комплексный помощник в вопросах здоровья. Помимо тренировок, здесь есть планы питания, трекеры сна и воды, а также упражнения для ментального баланса. Идеально для полноценной заботы о себе.

Push30

Платформа для занятий спортом без абонемента. С ее помощью можно записываться в десятки фитнес-клубов и студий, оплачивая только посещения. Удобный вариант для тех, кто не хочет привязываться к одному залу.