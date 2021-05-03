10 бесплатных видеоредакторов, где можно сделать крутые ролики





Видеоредактор создала компания Apple для устройств с iOS и macOS. Устройства синхронизируются, и начать работать с видео можно на iPad, а закончить на Mac. На iMovie создается видео высокого качества – до 4К.

13 креативных видеофильтров, которые встроены в программу, добавляют видео кинематографичности. iMovie дает доступ больше чем к 80 саундтрекам, а также возможность записывать закадровый голос и добавлять звуковые эффекты. В видео бесплатного редактора можно вставить титры от Apple.





Программа подойдет и новичкам, и профессионалам. Ее можно бесплатно скачать на macOS, Windows и Linux.

Последняя версия DaVinci Resolve вышла со 100 новыми функциями и 200 улучшениями. В редакторе удобно создавать квадратный и вертикальный форматы видео для публикаций в социальных сетях. В библиотеке больше 2 тысяч музыкальных дорожек. DaVinci Resolve поддерживает все форматы и разрешения. Правда, новичкам придется потратить время, чтобы разобраться, как здесь все устроено.





В OpenShot сложно выделить уникальные функции, но он собрал в себе все стандартные. В программе можно работать с размером видео, с переходами, эффектами, цветом. А еще использовать 3D-эффекты и титры, накладывать и смешивать аудио.

Редактор имеет все нужные простые функции и подойдет для новичков в видеомонтаже. Интерфейс настолько прост, что учиться ничему не придется. Работает на всех видах ПО. Но потребуется мощный компьютер с процессором от 3 ГГц.





Теперь программу можно установить на Windows и macOS. Сами разработчики предупреждают, что при установке на последние две операционные системы могут возникать проблемы, но они решаются.

KdenLive разработали для пользователей из любой сферы и с разными навыками. В нем есть функции для всех – от новичков в видеомонтаже до профессионалов в кино. Каждую видео- или аудиодорожку можно отдельно отредактировать: увеличить скорость, сделать тише или добавить появление и исчезание. Программа поддерживает любой формат файлов, а также создание 2D-заголовков. KdenLive выделяется среди других редакторов видео большой коллекцией эффектов и переходов.









Программу используют создатели фильмов, рекламных роликов, интернет-контента и другие специалисты из смежных областей. Она работает на Windows, macOS и Linux. Внутри редактора можно сделать все для комфортной работы. Например, распределить файлы по группам, которые относятся к одному эпизоду в фильме.

В бесплатной версии редактора много ограничений: максимальное разрешение видео до 720 пикселей, нельзя работать с 3D и прочее. Но Lightworks Free предлагает большое количество базовых функций: редактировать и обрезать временную шкалу, перемещать клипы на свободные дорожки или во времени, удалять отдельные кадры и так далее.





Изначально программа была создана для 3D-анимации. Монтаж видео здесь как дополнение. Чтобы полноценно использовать программу, лучше иметь мощный компьютер с процессором от 2,5 ГГц.

Blender – видеоредактор с расширенным функционалом. Здесь можно склеивать и нарезать видео, корректировать цвет и маскировать объекты. Он полностью бесплатный и доступен на любых ОС.





Видеоредактор, в котором кроме стандартных эффектов, фильтров и переходов есть запись экрана, голосовое сопровождение и видео с веб-камеры. В программе есть хромакей, а еще низкие требования для мощности компьютера. Видеоредактор работает со всеми известными видео- и аудиоформатами.

VSDC сравнивают с Adobe Premiere Pro, только первый бесплатный. У редактора есть платная версия Pro. Она подойдет для более профессиональных монтажеров, которые создают сложную графику. На официальном сайте редактора есть подробная инструкция, по которой можно научиться пользоваться им. Работает программа только на Windows.





Бесплатный редактор используют для создания видео для соцсетей, фильмов, клипов и так далее. В нем работают геймеры, блогеры, начинающие монтажеры и другие творческие люди.

У редактора большая база пресетов и эффектов, отсутствуют ограничения по количеству дорожек и длины окончательного материала. А еще здесь можно импортировать и экспортировать видео качеством до 4К.

У HitFilm Express много профессиональных функций: корректировать цвет, подавлять шум, масштабировать проект. Они кажутся сложными для новичков, из-за чего команда редактора завела YouTube-канал с бесплатными учебными пособиями. Работает HitFilm Express на Windows и macOS.





У редактора есть платная и бесплатная версии. Бесплатная называется Avid Media Composer First. Программа имеет все функции для создания и полноценных фильмов, и короткометражек. Но разобраться в функционале будет нелегко.

С помощью Media Composer можно выгружать видео разрешением до 1080p. В бесплатной версии доступны практически все инструменты и опции: от обрезки клипов до цветокоррекции. Работает на Windows и macOS.





Shotcut отлично подходит для начального уровня – он простой и в нем есть учебные пособия. Создатели говорят, что понадобится не более получаса, чтобы изучить весь функционал. Эта программа считается более приближенной к сложным и дорогим аналогам, например, к Adobe Premiere, и популярна среди видеоблогеров.

Здесь можно более детально редактировать аудио, работать с хромакеем и создавать цветовые оттенки. Единственный минус – в Shotcut не получится сделать анимацию. Видеоредактор работает на всех ОС.