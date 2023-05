Talashin миллиондаған қаралымы болатын роликтерді қалай түсіру керектігі және 100 000 мыңға дейін жазылушы жинау туралы

Жақында WEproject-тің YouTube арнасында Талғат Бекмағамбетовпен тікелей эфир өткіздік. Ол трендтег контент жасауға көмектесетін кеңестерімен бөлісті.





Талғат Бекмағамбетов, қаласы — Астана, travel-блогер, автор, медиатренер, @talashin





Өзі жайлы





Бала кезімде сурет салуға ағамның шығармашылығынан шабыттандым. Мен де көп сурет салдым, сөйтіп бірте-бірте бұл шығармашылық фотосуретке алып келді. Бірінші курста досым екеуміз фотоаппарат сатып алып, фото және видео түсірілімге алғашқы қадамдар жасай бастадық. Біраз уақыттан кейін өзімнің алғашқы дронымды сатып алдым. Ал қазіргі таңда жеті дроным бар.

Менің әкем — каратэ тренері. Ол тәртіп пен жүйелі жаттығулар кез келген дағдыны шыңдайтынын үйретті. Сондықтан мен түсірілім бойынша барлық білім мен дағдыларды интернеттегі ақпаратқа сүйене отырып алдым.

Бірақ бұл салада бірден еңбек жолын бастаған жоқпын. Бұған дейін ҚТЖ Орталық аппаратында жақсы қызметте жұмыс істедім. Бір күні мен таңертеңнен кешке дейін төрт қабырғаға қамалып отырғым келмейтінін және кез келген дайындалған адамның қолынан келетін жұмысты орындағым келмейтінін түсіндім.

2021 жылы менің аудиториям болды. Үш жылдың ішінде мен 10 000 жазылушы жинадым. Ал наурыз айында What is Kazakhstan видеомды жарияладым. Ал үш күнде маған тағы 10 000 адам жазылды. Осылайша, осы салада өзімді тапқанымды түсіндім. Сондықтан тәуекелге бел байлап, сәуірде бастап кеттім. Менің бүгінгі негізгі қызметім осы түсірілім.

Вирустық контентті қалай жасауға болады

What is Kazakhstan ролигінің идеясы маған тиесілі емес. Украиналық Nazar Dorosh есімді видеооператор бар, ол What is Ukraine. видеосын жариялады. Оның ролигінде дроннан түсірілген видеолар бар еді, менде де осындай кадрлар бар деп ойладым. Екі күн бойы материал жинап, бір таңда оны монтаждадым. Басында маған ұнамады, бірақ ол бірден вирусты болып шықты. Сәйкестікті қараңыз, сол күндері Imanbek Grammy алды. Сол демалыста қазақстандықтардың әңгімелері екі жаңалықтан тұрды: менің бейнебаяным және Иманбектің жеңісі. Оған және елімізге деген мақтаныш видеоның одан да көп қаралуына белгілі бір дәрежеде көмектескенін түсіндім.





Ол кезде Instagram-да әлі Reels және мұндай ұсыныс жүйесі болған жоқ. Трендке айналу және жарты миллион қаралым жинау мүмкін еместей көрінетін. Көптеген адамдар менің аккаунтыма лайк басып, пікір жазып, репост жасап, жазыла бастады. Мен аудиториядан жылы лебізді сезіндім, содан кейін сол әсерді қайталауға тырыстым.

2023 жылдың наурыз айында менің This is Kazakhstan атты ролигім желіге тарап кетті. Бір күні таңертең бір жазылушы маған хат жазып, Қазақстан туралы да солай істей аламын деп, Пәкістан туралы видео жіберді. Ол мені қолдады, сөйтіп видеоны үш сағатта өңдедім. Кейін қазақша нұсқасын жарияладым, ұзағырақ нұсқасын. Олар да жақсы қаралымға ие болды. Жарияланған кезде менің жазылушыларым 47 000 болса, қазір 100 000.

Қазақстандықтар тату, біз өз елімізді мақтан тұтамыз. Сондықтан екі патриоттық бейнеролик халыққа қатты ұнады.

Интернетте көптеген тренд бар. Сіз олардың біріне уақытында қосылуыңыз керек немесе өз трендіңізді жасауыңыз керек. Идеяның өзі, музыка маңызды. Алғашқы үш секундта көрерменнің назарын аудару қажет.

Сондай-ақ жаңашыл болу маңызды. Мысалы, Астанада жаңа мешіт салынып жатқанда, мен сонда қатты барғым келді. Сөйтіп керекті адамдарды тауып, тамаша контенті тегін жасап, таратамын дедім. Алайда мешіт ашылғанша ештеңе жарияламау керектігін ескертті. Бірақ ашылу күні менде керемет материал болды. Бұл үлкен аудиторияны қызықтыратын қызықты контент болды.

Reels ұсыныс жүйесінің арқасында маған Германиядан, АҚШ-тан, Бразилиядан және тіпті Кениядан адамдар хат жазады





Тағы бір лайфхак — өте әдемі нәрсені тауып көрсету. Мысалы, мен жазда Катонқарағайдағы ала бұғыларды түсіріп алдым. Бұл алты секундтық ролик Instagram-да вирусқа айналды.

Сөзсіз мұндай контент бәріне ұнайды. Оның бүкіл әлемге таралу мүмкіндігі зор. Reels ұсыныс жүйесінің арқасында маған Қазақстаннан ғана емес, Германиядан, АҚШ-тан, Бразилиядан, тіпті Кениядан да адамдар хат жазады.

Шабыт туралы

Мен достарыммен саяхаттау кезінде барлық кадрларды түсіремін. Мен тек көргенімді басқа адамдармен бөліскім келеді. Біздің әдемі елімізді көрсетіңіз. Ал жауап алған соң одан да көп саяхаттап, әсем Қазақстанды көрсеткіңіз келеді. Халықтың қолдауы баға жетпес.





Пресс-турларда, жаңа гаджеттердің тұсаукесерінде және басқа да іс-шараларда біз әріптестермен кездесеміз. Мен Қазақстанның ғана емес, Қырғызстанның, Моңғолияның жігіттерімен араласамын. Мен бірге жиналып, идеяларды талқылағанды ​​жақсы көремін. Осындай миға шабуыл барысында керемет жобалар дүниеге келеді. Біз бір-бірімізді қолдаймыз және шабыттандырамыз.

Ынтымақтастық туралы





Аудиторияның өсуімен брендтерден ынтымақтастық туралы көбірек ұсыныстар түсе бастады. Мен өзімді жұмыс істей алатын дұрыс құндылықтары мен өнімдері бар компанияларды таңдауға тырысамын.

Мен жақында Honor брендімен жұмыс істедім, сонымен қатар Samsung, National Geographic, Lenovo Legion, KIA компанияларымен жұмыс істедім.

Мен үшін өнімнің сапасы маңызды. Сонда мен оны іс жүзінде көрсете аламын және бұл жазылушылар үшін шынымен қызықты әрі пайдалы болады. Мен жарнаманы мүмкіндігінше шынайы етуге тырысамын.





Менің шағын командам бар, біз сценарийлер жазамыз, оны тапсырыс берушімен мақұлдаймыз және контентті өзіміз түсіреміз. Басынан аяғына дейін идея менің қолымда болғаны маған ұнайды. Сондықтан мен процесті басқара аламын және нәтижеге кепілдік беремін.

Барынша экологиялық таза болуға, дұрыс ақпарат беруге тырысамын. Көрермендер жақсы қабылдайды, адамдар жақсы пікірлер қалдырады.

Ұсыныстар

Зейінділік маңызды. Тек мемдар мен әзілдер емес, тақырып пен басқа керемет авторлардың жұмыстары туралы көбірек бейнелер алу үшін ұсыныстар лентаңызды жасаңыз. Менің лентам шабытқа толы. Мен әрқашан батыстық авторларды бақылап отырамын. Мысалы, маған @jacob, @samkolder, @johnny_fpv ұнайды. Мен олардан керемет идеялар алып, оларды өзінше ұсынамын.

Сан сапаны тудырады. Неғұрлым көп тырыссаңыз, соғұрлым жақсы контент жасайсыз.

Дайындық маңызды. Мен Балиге алғаш барған кезде, когтент түсіргім келетін көптеген керемет орындарды алдын ала таптым. Бүкіл карта баруға болатын нүктелермен белгіленген. Сөйтіп мен қысқа уақыт ішінде көптеген керемет дүние түсірдім.

Ең бастысы, нәтиже шықпаса, көңіліңіз түспесін. Тырысып, жасай беріңіз. Ерте ме, кеш пе, біреуі ұнап, қалған контентке сеп болады. Жалпы статистика да өседі.