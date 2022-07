Семейлік жігіт Қытайға оқуға барып, қалай IBM Hong Kong қызметкері атанды

Рахат Шакимбеков Семей БИЛ бітірген, қазір IBM-де Tech-кеңесші болып жұмыс істейді. Ол бізге бұл позицияға қалай келгендігі жайлы айтып, бағдарламалаушыларға берер кеңестерімен бөлісті.





Рахат Шакимбеков, қаласы — Гонконг, IBM-де Tech Consultant

Көшуі жайында

Бейімделуі мен қиындықтары жайында

Дамуы мен мансабы жайында

Түрлі адамдармен жұмыс істеп көру маңызды





Адам жан-жақты болуы керек





Өзге елге көшу қалай әсер етті





Мен IBM Hong Kong-та Tech Consultant болып жұмыс істеймін.Бакалавриатқа The Hong Kong Polytechnic University - гетүсіп, Electronic and Information Engineering мамандығында оқыдым. Оқуға енді ғана тапсырған кезде өзіме қандай сала қызықты болатынын білмедім: software ма әлде hardware ма. Бірақ оқу бағдарламамның арқасында екі саланы да оқып көруге мүмкіндігім болды.Біздің университетте Қазақстаннан келген студенттердің шағын диаспорасы бар. Бұдан басқа университет қызметкерлері, атап айтқанда, Student Affairs Office және International Student Association Гонконгтың өмір салтына тезірек бейімделуге көмектесті.​Осы бағдарлама аясында халықаралық студенттер мәдени алмасу үшін жергілікті бір отбасымен бірге тұрады.Бастапқы уақыттағы қиындықтардың ішінен тек тамақтану мәселесін ерекше атап өте аламын: маған жергілікті тағамдарға үйрену қиын болды.Аумақтары шағын ғана, оған километрлік кезектерді көргенде бұны байқамау мүмкін емес. Өзімді құдды бір құмырсқа илеуінде жүргендей сезіндім. Ал Гонконгта өмір сүрудің орташа жасы шамамен 85 жас екенін білгенімде қайран қалдым. Қазақстанда бұл көрсеткіш 73-ке тең. Мұнда қала көшелерінде қарт адамдар жүгіреді, жаттығулар жасап, спортпен белсенді түрде айналысады.Олар ашық- жарқын әрі досшыл. Көшеде кетіп бара жатып бейтаныс адаммен әңгімелесуден қорықпау керек, өйткені жат елдегі өмірдің артықшылықтарының бәрін тек солай ғана біле аласың. Сондай-ақ өзіңмен ортақ қызығушылықтары бар адамдарды Facebook-тегі бірлестіктерден де табуға болады.Гонконгта негізі ағылшын тілі — ресми тіл болса да, ал іс жүзінде көптеген компаниялар тілдік және мәдени кедергілерге байланысты шетелдіктерді жұмысқа алуға дайын емес. Бірақ қаржы саласы мен бағдарламалауда жағдай басқаша. Бұл саладағы компаниялар ұжым ішіндегі әртүрлілікке қызығушылық білдіреді.Мен бағдарламалаушы боламын деп шештім. Алғашқы уақытта стартаптарда тағылымдамадан өттім. Гонконгтың өз Кремний Алқабы бар: Science Park және Cyberport. Мен сол жердегі адамдарға өнімді жасап, оны қолдауға көмектестім, біздің жасағанымызды Гонконг, Малайзия, Сингапур және Корея сияқты түрлі елдерде әлі күнге дейін қолданады.. Қиындықтар көп болды, бірақ мынадай сөз бар ғой, You don’t learn to walk by following rules, but you learn by doing, and by falling over. Гонконгта тұрған алты жыл ішінде басымнан көптеген сынақтар мен қателіктер өтті, қазір өткенге көз салсам, соның бәрі мен үшін пайдалы болды деп айта аламын.Түрлі адамдармен жұмыс істеп көру маңызды. Бұл әсіресе технологиялар бір орында тұрмайтын Tech саласына да қатысты. Бұрын танымал әрі әдеттегі нәрсе болған заттар, уақыт өте келе біртіндеп сиреуде және сол кездегі қабылданған шешімдер енді біртүрлі шешім сияқты көрінеді. Өз тәжірибемнен айтсам, бұрын бағдарламалауға енді ғана қадам басқан адамдар үшін өз портфолиосын құру басқа кандидаттармен салыстырғанда басты артықшылықтардың бірі болатын.. Өкінішке орай, Гонконгтағы FAANG компаниялар software engineer -лерді жұмысқа алмайды, сондықтан басқаларын іздедім. Tech Consulting-тің ішінде бүкіл әлемде ең жақсы екі компания бар: IBM мен Accenture. Мен тарихы ұзақ болғасын IBM-ді таңдадым. Қазір IBM Hong Kong-да Tech Consultant болып істеймін: авиациядан бастап сақтандыру компанияларына дейінгі түрлі салалардағы ірі клиенттерге жүйелерін әзірлеп әрі оны қолдау қызметін көрсетеміз.Қаншалықты біртүрлі естілсе де, кейде сол стартаптардағы атмосфераға қайта оралсам ба деген ой ойымнан шықпайды. Себебі enterprise-де қандай да бір өзгеріс енгізу үшін оған көптеген қолтаңбалар мен рұқсаттарды алу қажет, ал жас компанияда кез-келген идеяны іске асыруға мүмкіндік бар. Егер өз дағдыларыңызды үнемі жетілдіріп отыруды қаласаңыз, жаңа нәрсені үйреніп, жасампаздықпен айналысқыңыз келсе, онда IT-ға қош келдіңіз.Туындаған проблемаларға тура қарап, дұрыс шешім табуды үйрендім. Мен өз мектебіме, SemeyKTL мұғалімдеріне, достарым мен ата-анама ризамын. Олардың әрдайым қолдауы болмаса, мен қазіргідей болмас едім.