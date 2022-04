Нархоз университеті туралы не білу керек: қаржылық көмек, қабылдау және қызықты деректер

Нархоз университеті Қазақстандағы ең көне оқу орындарының бірі. Оның ұраны — Learning today — Leading tomorrow. Біз сізге университет туралы көбірек білуге ​​және оған түсуге көмектесетін пайдалы ақпаратты жинадық.





Университет жайында

Университет 1963 жылы құрылды, содан кейін ол Қазақ мемлекеттік университетінің экономика факультеті негізінде «Алма-Ата халық шаруашылығы институты» болған. Бірінші кезеңде үш факультет жұмыс істеді, олардың студенттері күндізгі және сырттай бөлімдерінде оқыды. Одан кейінгі он жылда оқу орнында аспирантура мен техникалық оқу құралдары зертханасы ашылды. Оқытушылар саны 330-ға дейін өсті, 125 адам кандидаттық диссертация қорғады.





1981 жылға қарай институтта 10205 студент оқыды, 540 оқытушы жұмыс істеді, оның 16-сы профессорлар мен ғылым докторлары болды.

1991 жылы университет «Қазақ мемлекеттік экономикалық университеті» болып өзгертілді. Одан кейінгі жылдары оқу орнының атауы әртүрлі болды, ал қазіргісін тек 2016 жылы ғана алды.

2010 жыл университет тарихында маңызды болды. Сонда ол университеттердің Ұлы Хартиясына қол қою арқылы еуропалық білім кеңістігіне енді.

Бүгінгі таңда университеттің миссиясы студенттерге адалдық, жауапкершілік, сыйластық пен әдептілік, ашықтық пен белсенділік сияқты құндылықтарға сәйкес заманауи құзыреттіліктерді үйрету болып табылады.

Бағдарламалар жайында

Жоғары экономика және менеджмент мектебінде 2000-нан астам жергілікті және шетелдік студенттер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде білім алуда.

Бакалавриат бағдарламалары: «Экономика», «HR және бизнесті жоспарлау», «Маркетинг», «Қаржы», «Есеп және аудит», «Менеджмент», Technology and Innovation Management, Marketing and PR-management, International Accounting, Finance and Data Analytics.

Магистратура бағдарламалары: «Қаржы», «Есеп және аудит», «Менеджмент», «Кадрларды басқару», «Экономика», «Маркетинг», Corporate Governance.

Құқық және мемлекеттік басқару жоғары мектебі бәсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың тиімді жүйесін құруды мақсат етеді.

Бакалавриат бағдарламалары: «Мемлекеттік басқару», «Құқықтану», «Халықаралық және салыстырмалы саясат».

Магистратура бағдарламалары: «Қаржы-экономикалық құқық бұзушылықтарды тергеу», «Корпоративтік құқық», «Халықаралық кәсіпкерлік құқық», «Мемлекеттік және жергілікті басқару», «Жобаларды басқару», «Саяси үдерістер және қауіпсіздік».





Жоғары сандық технологиялар мектебі студенттерге ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында тәжірибеге бағытталған білім береді.

Бакалавриат бағдарламалары: «Статистика», «Цифрлық экономикадағы қолданбалы математика», Цифрлық менеджмент және дизайн, Цифрлық инженерия.

Магистратура бағдарламалары: Data Engineering, «Интеллектуалды қосымшалар жасау».

Жоғары гуманитарлық мектеп студенттердің тіл байлығын арттыруға, туризм мен қонақжайлылықты, әлеуметтік ғылымдарды дамытуға күш салады.

Бакалавриат бағдарламалары: «Әлеуметтік жұмыс», «Психологиялық кеңес беру», «Әлеуметтану», «Мейрамхана және қонақ үй», «Туризм және қонақжайлылық», «Қоршаған орта және тұрақты даму», «Экология», Tourism and Hospitality.

Магистратура бағдарламалары: «Туризм және тұрақты даму», «Әлеуметтік жұмыс», «Экология», «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі».

Жоғары бизнес мектебі студенттерді гибридті форматта оқытады, аудиториялық және қашықтықтан оқытуды біріктіреді, студенттерге оқуды жұмыспен біріктіруге мүмкіндік береді.

Магистратура бағдарламалары: «Басқарушы персоналға арналған іскерлік әкімшілендіру», «Қолданбалы қаржы». Мектеп сонымен қатар басқарушылық білім беру курстарын жүргізеді.

Нархоз университетінің докторантура бағдарламалары: «Экономика», «Мемлекеттік басқару», «Менеджмент», «Маркетинг», «Қаржы», «Бухгалтерлік есеп, аудит және салық салу».

Оқуға қалай түсуге болады

Бакалавриатқа түсу үшін қажетті құжаттар тізімі:

— мәлімдеме

— сертификат немесе диплом

— ҰБТ сертификаты

— алты 3х4 фотосурет

— 075-У нысанындағы медициналық анықтама

— 063 нысанының көшірмесі және рентген

— жеке куәліктің көшірмесінің үш данасы.





Магистратура бағдарламалары үшін сізге Кешенді тест тапсыру және шет тілін білуді растау қажет.

Потенциалды докторанттар қосымша түйіндеме мен ғылыми жұмыстардың тізімін ұсынуы керек.

Тіркеуді веб-сайтта онлайн режимінде жасауға болады.

Студенттік және ғылыми өмір

Университетте студенттермен жұмыс жасайтын деканат бар. Ол оқудан тыс дамуға мүмкіндік береді. Студенттік сенат оқушыларға университеттің комиссияларына қатысуға және оның өміріне әсер етуге мүмкіндік береді.

Университетте «Еріктілер лигасынан» бастап «Ойын зертханасына» дейін 19 түрлі ұйым бар. Сондай-ақ мұнда іс-шаралар жиі өткізіледі: eSports турнирлері, викториналар және пікірсайыстар.





Нархоз университетінде төрт зерттеу орталығы бар:

— гендерлік экономиканы зерттеу

— Еуразиялық экономикалық-құқықтық зерттеулер орталығы

— Жібек жолы істері

— Қазақстандағы тұрақты дамуды зерттеу институты.

Екі зерттеу журналы шығарылады: Narxoz Law and Public Policy және Central Asian Economic Review. Студенттер мен оқытушыларға арналған ғылыми конференциялар мен ғылыми жұмыстар конкурстары жиі өткізіліп тұрады.

Нархоз университетінде не қызықты:

— Университеттің төрт білім беру бағдарламасы Қазақстанда бірінші орында

— студенттерге қаржылық көмек көрсетіледі: гранттың төрт түрі, жеңілдіктің жеті түрі және демеушілер мен серіктестердің он шәкіртақысы.

— студенттер қос дипломды серіктестерден ала алады: Ковентри университеті, La Rochelle Excelia Group, Миколас Ромерис университеті, Ресей Федерациясы Үкіметіндегі Қаржы университеті

— оқу орны заманауи инфрақұрылыммен жабдықталған: екі кітапхана, спорт залы, демалыс орындары.

— мансапты дамыту орталығы және түлектерге жұмысқа орналасуға көмектесу, тағылымдамадан өтуге көмектесу және Қазақстанның бизнес қауымдастығымен серіктестік орнату.