Нұрдәулет Болатов Facebook қызметкері болу жолдары мен компанияның артықшылықтары туралы

Нұрдәулет Лондон қаласында тұрады. Ол Еуропаға бейімделуі мен жұмысындағы артықшылықтары туралы бізбен бөлісті.





Нұрдәулет Болатов, Лондон, Facebook желісінде бағдарламалық қамтамасыз ету инженері, @nurdabolatov





Қоныс аудару туралы





Мен software-engineer, бағдарламашымын. Екі жарым жыл бойы Лондондағы Facebook кеңсесінде жұмыс істедім.

Мен көшетін елді таңдаған жоқпын. Мен кез келген елде жұмыс істеуге дайын болдым, тек бастысы үлкен IT-компанияда болса болды. Досым екеуміз әртүрлі компанияларға өтініш беріп, Facebook-тан ұсыныс алдық. Сол кезде Лондондағы кеңседе лайықты қызмет орны ашылды.





Бейімделу мен уақытша қиындықтар туралы





Біз елге экспат ретінде келдік және шетелде ұзақ тұруды жоспарлаған жоқпыз.

Алғашқы уақытта жергілікті ауа-райы мен тағамға үйрену қиын болды. Ол бірте-бірте үйренесің. Ал қалғандарымен қиындықтар болған жоқ. Ұлыбританияда бәрі ағылшын тілінде сөйлейді, ал Қазақстанда біз оны мектепте ғана оқыдық.





Маған жергілікті жердің көрнекі орындары қатты әсер етті. Барлық атақты жерлерді тек ағылшын тілі пәні кітабынан емес, өз көзіммен көру керемет болды. Шетелдіктермен танысып, олардың мәдениетін үйрену де қызық. Лондон – көпұлтты қала. Мұнда әртүрлі елдердің өкілдерін кездестіруге болады.

Көшіп бара жатқандарға басты кеңесім – шыдам.





Даму мен мансап жайлы





Мектепте оқып жүрген кезімнен бастап бағдарламалаумен айналыстым. ҚБТУ-да оқудың екінші курсында шағын компанияда жұмыс істей бастадым.

Facebook-ке көшкенге дейін мен Арман Сүлейменовпен Zero to One Labs жобасында жұмыс істедім. Біз онда әртүрлі қосымшаларды жасадық, соның ішінде Imbra, Kelin және т.б. Сондықтан, бұл салада тәжірибем болды, бұл маған келешекте көмектесті.

Шетелде жұмысқа тұру үшін елде тәжірибе жинау маңызды. Бұл оқуды бітіргеннен кейін бірден келетін үміткерлерден артықшылық береді. Сондай-ақ, үнемі дамып отыру және мәселелерді шешу маңызды – бұл сұхбаттың маңызды бөлігі. Дайындық барысында бізге барлығына шабыт беріп, сұхбаттан өтуге үйреткен досымыз көмектесті. Қазір ол да Facebook-те жұмыс істейді.

Facebook жоғары стандарттарға ие. Сондықтан мен әріптесіме сенім арта алатыныма сенімдімін

Мұндай үлкен компанияда жұмыс істеу мен үшін үлкен өзгеріс болды. Бұл жерде он мыңдаған әзірлеуші жұмыс істейді, жүйе мүлдем басқа, жұмысқа деген көзқарас басқаша.

Маған бәрінен де әріптестерімнің кәсібилігі ұнады. Facebook-те стандарттар жоғары. Сондықтан мен кез келген мәселеде әріптесім мен менеджеріме сене алатыныма, олар мәселені соңына дейін жеткізіп, оны шеше алатынына әрқашан сенімдімін.

Оның үстіне маған бұл елдегі адамдарға тән толеранттық ұнады. Ұлыбританияға келушілер көп, барлық шетелдіктер ағылшын тілінде жақсы сөйлей бермейді, бірақ ешкім мазақ етіп, сөздерін бөлмейді. Барлығы шыдамды әрі әдепті.





Даму процесі де әртүрлі. Ірі компанияларда көптеген параллель процестер бар, сонымен қатар, жұмысты жеделдету үшін көптеген ішкі құралдар бар. Көптеген процестер автоматтандырылған.

Шетелде жақсы тәжірибе жинап, пайдалы сабақтар алып, сосын біздің компанияларда жүзеге асыруға болады деп ойлаймын.





Қоныс аудару әсері





Мен кәсіпқой ретінде көп нәрсені үйрендім: тапсырманы қалай байланыстыру керек, неден бастау керек, қандай сұрақ қою керек сынды нәрселерді. Әріптестерімнен көп тәжірибе алдым.





Толерантты болу дегеннің не екенін түсіндім. Басқа елдердің тұрғындарының мәдениеті туралы көп білдім. Түрлі ұлттық тағамдардың дәмін көру қызық болды.

Басқа елде жұмыс істеп көрмейінше, оның қандай екенін білмейсің. Шетелде жұмыс істегенді ұнату не ұнатпауыңызды түсінбейсіз. Сондықтан қорықпаңыз. Мүмкіндік жасап, бәрін өз көзіңмен көрген дұрыс. Бұл өмір салты сізге сәйкес келе ме, соны түсініп көріңіз.