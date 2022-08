Microsoft, Huawei, Rakuten және Tommy Hilfiger компанияларында жұмыс істейтін отандастар

Huawei, БАӘ

Айнұр Тұрсынова, Дубай, Huawei компаниясының сатып алулар үйлестірушісі, @ainura_tnova

Microsoft, АҚШ

Айдай Ақматалиева, Сиэтл, Microsoft әзірлеу жөніндегі инженер және Seytech кодтау мектебінің негізін қалаушы, linkedin

Томми Хилфигер, АҚШ





Диас Аменов, Нью-Йорк, ерлер киімінің дизайнері, @amenovd

Porsche, Microsoft, АҚШ

Алмас Мырзатай, Атланта, Microsoft компаниясының бағдарламалық қамтамасыз ету инженері, @almasmyrzatay

Rakuten, Жапония





Әйгерім Шопенова, Токио, Data Scientist

БАӘ — шетелде жұмыс істеуге ыңғайлы ел. Жаңадан келген маманға ірі компанияға жұмысқа тұру, мысалы, АҚШ-қа қарағанда әлдеқайда оңай.Мен қытайлық Huawei компаниясында жұмыс істеймін. LinkedIn арқылы жұмыс таптым. Түйіндемені жіберіп, сол күні жауап алдым. Қытай университетінің дипломы мен қытай тілін білетіндігім көмектесті.Мен сізді қарым-қатынас дағдыларын жақсартуға шақырамын. Шетелде көптеген адамдар желі мен коммуникацияның арқасында жұмыс табады. Негізгі кеңестердің бірі — жергілікті жерден жұмыс іздеу. Бірақ бұл бәріне бірдей емес. Адамдар БАӘ-ге келіп, жұмыс іздеп соңғы жинаған ақшаларына осында тұрады. Ал бұл елде өмір өте қымбат. Сіз өзіңіздің жағдайыңызды байсалды түрде бағалауыңыз керек.Толығырақ сілтеме бойынша оқи аласыздар.Мен Сан-Францискоға келіп, колледжге түстім. Оқу ақысын төлеу үшін бірнеше жұмыста жұмыс істедім.Екі жыл бойы IT компанияда есепші болып жұмыс істедім. Осы уақыт ішінде мен IT саласында қандай перспективалар бар екенін түсіндім. Мамандығымды өзгертіп, өзімді осы бағытта сынап көрейін деп шештім.Мен қазір Сиэтлде, Вашингтонда тұрамын. Мен Microsoft корпорациясында Windows операциялық жүйесін әзірлеу инженері болып жұмыс істеймін. Мен сондай-ақ Seytech кодтау мектебінің тең құрылтайшысымын, онда біз кодтау тілдерін үйретеміз және үздік компаниялар мен стартаптарда жұмысқа орналасуға көмектесеміз.Толығырақ сілтеме бойынша оқи аласыздар.Мен Fashion Institute of Technology Mens Wear Designs бағдарламасы бойынша оқыдым. Нью-Йорктегі сән индустриясы жоғары бәсекеге қабілетті. Мысалы, GAP-те бір лауазымға 300 адам таласады. Сондықтан, сіз ерекшеленуіңіз керек, мұқият дайындалуыңыз керек.Мен Томми Хилфигердегі алғашқы жұмысыма университет арқылы орналастым. Маған хат жазып, сұхбат ұйымдастырған рекрутердің электрондық поштасы берілді. Бірінші сұхбатта менімен компанияның дизайнерлік директоры сұхбаттасты. Барлығы ойдағыдай өтті, бірақ жұмысқа орналаспас бұрын мен тағы екі рет сұхбаттан өттім. Мен Томми Хилфигерде ерлер дизайнері болып жұмыс істедім. Осы уақыт ішінде мен көптеген адамдармен таныстым. Олардың көпшілігі кәсіпорында басшылық қызметтерде болды. Бұл кәсіби байланыстар маған болашақта көмектесті.Нью-Йоркте тустық қатынас емес, жұмыс және кәсіби анықтамалар маңызды. Сіз сондай-ақ өзіңізді, дағдыларыңызды және қызметтеріңізді сата білуіңіз керек. Қарым-қатынас дағдыларын жетілдіріңіз, топта жұмыс істей алатыныңызды дәлелдеңіз.Толығырақ сілтеме бойынша оқи аласыздар.Алғашқы жұмысыңызды табу үшін сізге әр түрлі арналарды үнемі іздеу керек. Хаттар жазыңыз, компания өкілдерін кофеге шақырыңыз, уақыт бөлгені үшін алғыс айтыңыз, таныстарыңыздан ұсыныстар жіберуді сұраңыз. Сіз сондай-ақ сұхбатқа қарқынды дайындалып, осы дағдыны үнемі дамытып, портфолио дайындауыңыз керек.Өзекті мамандықты таңдауым болашағыма көмектесті. Бірінші курста-ақ мен бағдарламалау, математика және экономиканы оқи бастадым.Мен жұмысты бір жыл іздедім, 100-ден астам компанияға түйіндеме жібердім. Нәтижесінде мен Porsche-де шақырылдым. Жалпы және техникалық сұхбаттардың төрт раундынан кейін маған жұмыс ұсынылды.2020 жылы Microsoft рекрутері менімен байланысып, Linkedin арқылы сұхбат беруді ұсынды. Барлық кезеңдерден сүрінбей өтіп, соларға өттім. Қазір мен инженер-бағдарламашы болып жұмыс істеймін.Толығырақ сілтеме бойынша оқи аласыздар.Жапонияда жұмыс іздеу университетті бітіруден бір жыл бұрын басталады, бірақ ол үшін жапон тілін жақсы білу керек. Бұл маған сәйкес келмеді, сондықтан мен кәсіби техникалық дағдыларға назар аудардым. Бұл елде халықтың қартаюы және жұмыс күші қысқарып бара жатқанын есте сақтаңыз. Сондықтан бұл жерде, әсіресе IT саласында жұмыс істейтін мамандар әрқашан қажет. Бастысы IT компанияларында сізден жапон тілін білу талап етілмейді.Қай аймақта тұратыныңызды және жаңа бос орындарға ашық екеніңізді көрсете отырып, LinkedIn сайтына тіркелуді ұсынамын. Сондай-ақ рекрутерлерді білу маңызды, өйткені Жапонияда әртүрлі компанияларға үміткерлерді жалдайтын рекрутингтік агенттіктер бар.Басында мен IT-стартапта жұмыс істедім. Содан Rakuten Inc. компаниясына жұмысқа орналастым. Бұл үлкен жапондық конгломерат, мен Data Science бойынша кеңес беру бөлімінде жұмыс істеймін. Біз деректерді талдау арқылы компаниямыз үшін де, клиенттер үшін де бизнес мәселелерін шешуге көмектесеміз. Біз сондай-ақ процестерді автоматтандырумен, AI өнімдерін әзірлеумен айналысамыз.Толығырақ сілтеме бойынша оқи аласыздар.