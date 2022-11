Әлемдегі ең үздік MIT университетін бітірген 15 қазақстандық

Біз Massachusetts Institute of Technology институтында білім алған отандастарымыздың тізімін жасадық.







Лаура Ерали











Лаура 7-10 жыл аралығында жұмыс тәжірибесі бар mid-career мамандарына арналған Sloan Fellows бағдарламасымен оқыды. Оның таңдауы MIT-ке түседі, себебі факультеттің құрамы, университет беретін мүмкіндіктер және нетворкинг қызықтырған болатын.

Лаура өршіл идеялары бар адамдарға MIT-ті ұсынады. Бұл армандарыңыз бен идеяңызды жүзеге асыруға болатын үшін тамаша орын дейді.











Ахаң мектепті «Алтын белгіге» бітіріп, ҚБТУ-ға оқуға түседі. Ол жұмыс бабымен Үндістанда жүрген кезде алғаш рет Massachusetts Institute of Technology институтында болады.

Ал 2018 жылы Ахан MIT Sloan-ға оқуға түсіп, Бостонға қоныс аударады. Мұнда ол іскерлік әкімшілендіру магистрі дәрежесін алады.











Nazarbayev University-де оқыған кезінде Айдана зерттеу зертханасында жұмыс істеді. Кейінірек ол Product Design саласына көшті. АҚШ-қа көшкеннен кейін қыз MIT-ке түсуге шешім қабылдайды, өйткені университет ғылым мен кәсіпкерлікке баса назар аударады. Ол дәл осындай басымдықтарды іздеген болатын.

Айдана MIT студенттерінің жан-жақты екенін айтады. Орта креативті, адамдар өз мақсаттарын біледі және оларды орындауға талпынады. Айдана бұл университетті бәріне ұсынады, өйткені мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен әкелінген технологиялар мен инновациялар жинақталған.











Алиана университетті 2016 жылы бітірген. Management Science мамандығы бойынша білім алады, ал оқуды бітірген соң Қазақстанға оралады.

Қыздың айтуынша, MIT-тегі атмосфера шиеленіске толы әрі қиын, себебі мұнда білім алу оңай емес. Дегенмен кампуста барлығы бір-бірін қолдап, жобаға немесе үй тапсырмасына көмектесуге тырысады.















Мейрамбек 2017 жылы — Nazarbayev University-ді бітіргеннен кейін MIT-ке Master of Finance бағдарламасы бойынша оқуға түседі. Бұл — әлемдегі ең беделді оқу орындарының бірі, ал түлектері Америкадағы ең ұйымшыл топ болғандықтан да, ол MIT-ті таңдаған .

Мейрамбек ЖОО жылына бір қазақстандықты қабылдамайтынын айтады. Қаржы шеберіне үш мыңнан астам студент қатысады, бірақ 115-120 оқуға түседі. Дегенмен, MIT студенттерді жан-жақты қолдайды.

Алмас MIT-ті Sloan Fellows MBA Program бойынша оқып бітірді. Оған қоса, ол Harvard Business School және Warwick Business School-да білім алған.





Антон Моргунов











Антон НИШ-те оқыған. Мектеп бітірген жылы ол MIT, Harvard, Columbian, Caltech және Stanford-қа құжат тапсырады. Барлық бес университет те оған грант ұсынады. Алайда қазақстандық MIT университетін таңдайды.











Аружан 2022 жылы MIT институтын математика бойынша бакалавр дәрежесін бітірді. Оқып жүрген кезінде ол ғылыми-зерттеу жұмыстармен айналысты және Mathforces.com негізін қалаушылардың бірі болды.











Қайрат — индустрия саласындағы тәжірибелі инженер-бағдарламашы. Ол 2017 жылы MIT-ті Computer Science мамандығы бойынша оқып бітірді. Осы жылдың наурыз айында ол Send Nomad жобасын құрды.











Аслан — KIMEP және The George Washington University түлегі. MIT-те ол 2019 жылы MBA бағдарламасын Data Analytics мамандығы бойынша оқыды.











Шапағат Массачусетс университетінде ядролық инженер мамандығы бойынша білім алады. Кейінірек MS бағдарламасы үшін Назарбаев Университетіне магистратураға түсті.











Мадияр — бұл салада 14 жылдық тәжірибесі бар және өз ісіне берілген IT маманы. MIT-те ол MBA бағдарламасы бойынша оқыды.











Әсет MIT-те Sloan Fellows MBA бағдарламасы бойынша оқыды. Сонымен қатар Әсет Harvard Kennedy School-да Master of Public Administration мамандығын алып шыққан.











Санжар — инжинирингтік және технологиялық компаниялардың тең құрылтайшысы. MIT-те ол Technology Leadership Program бойынша білім алды.





Искандер Рахман











University of California, Berkeley-де Computer Science and Nuclear Engineering мамандығы бойынша оқыған. MIT-те ол ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысты. Ол сонымен қатар Forbes 30 Under 30 сыйлығының иегері.