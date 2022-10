Иммигрант АҚШ салықтары туралы не білуі керек: критерийлер, толтыру нысандары және қайтару

Біз сізге болашақ иммигрант американдық салық жүйесі туралы білуі керек екенін айтамыз.





Лилия Кенжебаева, 35 жаста, Нью-Йорк қаласы, виза және төлқұжат жөніндегі маман, @lilia.nyc.kz

Өзім туралы

Салықтар туралы

Міндетті салықтардан:

Көшпес бұрын ескеру керек нәрселер

The City College of New York-те «халықаралық қатынастар» магистрі дәрежесін бітіріп, үш жылдан астам консулдық визалар саласында жұмыс істеймін.Бұл күрделі көрінеді, себебі ТМД елдерінде жүйе класстық емес, біртұтас. Штаттарда салықтардың әртүрлі санаттары бар, оларда әркім табысы, отбасылық жағдайы, жасы және денсаулық жағдайы бойынша өз таңдауын табады.Егер сіз некеде болмасаңыз, сізден отбасы барларға қарағанда көбірек сома шегеріледі. Балаларға, қарт ата-аналар мен туыстарына қамқорлық жасайтын отағасы басқа санаттағы төлемге құқылы. Студенттерге, зейнеткерлерге, жесірлерге, мүгедектерге және оларға қамқорлық жасайтындарға бөлек салық түрі бар.Табыс неғұрлым жоғары болса, салық соғұрлым жоғары болатынын есте сақтаңыз.— федералдық салық— мемлекеттік салық— қала салығы— әлеуметтік қамсыздандыру— медициналық көмек.. Екі апталық жұмыс үшін чекте көрсетілген сомадан жалақы деңгейіне байланысты 25-40% есептеледі.Көңілді сәттердің бірі - tax return. Келесі күнтізбелік жылдың басында салықтардың белгілі бір бөлігі қайтарылады. Сома сіздің төлемдеріңіздің санатына байланысты. Жылына 100 000 доллардан асатын табысы бар азаматтардан көбірек ақы алынады және салық қайтарымы аз болады.Мысалы, Нью-Джерсиде жергілікті мектептердің сапа деңгейі басқа мектептерге қарағанда жақсы болғандықтан, әлеуметтік салық жоғары. Ал Калифорнияда қызметтер мен сервиске, тауарлар мен тұруға жоғары салық салынады – бұл шамамен 13,5% құрайды. Делавэрге салық салынбайды.Бірақ келесі жылға дейін, салықтың бір бөлігін қайтарып алғанша күту керек. Кейде сомалар өте жағымды боп шығады.