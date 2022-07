Чикаго Университеті. АҚШ-тың үздік ЖОО оқу мен әлемді шарлау

Орта Азиялық студенттері жоқ The University of Chicago оқуға түсу мен университеттің бірегейлігі жайында қазақстандықтардың әңгімесі

Университет таңдау және оқуға түсу туралы

Чикаго университетіне түскенге дейін мен бірнеше университетті ауыстыруыма туралы келді. Алдымен жарты жыл Қазақстан-Ресей университетінде оқыдым. Содан кейін Лас-Вегастағы колледжіне оқуға дайындалып жатқанымда, «Болашақ» арқылы да түсіп, АҚШ-тағы тіл курстарына жол тарттым. Осыдан кейін IIT — Иллинойс технологиялық институтына түстім. Онда бірінші семестрды оқыдым, бірақ маған мұнда белсенді студенттік өмірдің болмағаны ұнамады, ал менің Computer Science мамандығымда пәндердің 90% -ы техникалық болды.

АҚШ-та бірінші және екінші курстарда басқа университетке ауысу мүмкіндігі бар. Сондықтан мен басқа ЖОО іздей бастадым. Мен 10 түрлі университеттерге құжаттар тапсырдым және олардың көпшілігіне, соның ішінде Чикаго университетіне түстім. Бұл армандаған университет болды. Осыған дейін бірнеше рет кампус аумағына бардым, университет өкілдерімен таныстым.

Басқа университетке ауысу үшін бірнеше шарттарды орындау қажет. Біріншіден, қалаған университетте сіз үшін бос орын болуы керек. Екіншіден, сізге қажетті құжаттарды дайындау керек: SAT нәтижелері, үлгерім көрсеткіштері, екі ұсыныс және екі эссе қажет. Сіз оқуға дайын екеніңізді, сондай-ақ жан-жақты және өршіл адам екеніңізді көрсету маңызды. Мысалы, мен оқуға түсу үшін міндетті емес қосымша сұхбатқа жазылдым. Осы сұхбат барысында мен ән жазып, ән айтатынымды айттым, ал олар маған ән орындап беруді өтінді. Нәтижесінде оң шешім алдым.

Сіз оқуға дайын екеніңізді, сондай-ақ жан-жақты және өршіл адам екеніңізді көрсету маңызды

Сондай-ақ маған университет тарихын мұқият оқып, түлектермен кеңескенім де көмектесті. IIT-тегі оқытушыларымның бірі Чикаго университетінің түлегі болғандықтан маған ұсыныс хат жазып берді.

Оқудағы ерекшеліктер туралы

Чикаго университеті мен үшін тамаша орын болды. Оқытушылар студенттерге болашақта кез-келген тақырыпты өз бетінше тауып, зерттей алатын жақсы негіз береді. Бағдарламада пәндердің үштен бірі міндетті болды, үштен бірі мамандық бойынша, ал үштен бірі таңдауға арналған пәндер болды. Мысалы, мен кино және музыка курстарын оқыдым.

Чикаго университетінде либералды көзқарас, сыни ойлау, шындықты іздеу сияқты қасиеттер бағаланады. Сондықтан оқуға тек техникалық жағына ғана назар аудармайды. Біз философияны зерттедік, көптеген кітаптар оқыдық, үнемі талқылауларға қатыстық.

Чикаго университеті салыстырмалы түрде жас, сондықтан ол Шырмауық Лигасына кірмейді. Бірақ білім беру сапасы осы қауымдастықтың университеттерімен бірдей деңгейде.

Чикаго университетіндегі атмосфера

Чикаго университетінде студенттер тіркелген үйлер бар. Мұндай үйлерде жатақхана, қауымдастық, дәстүрлер бар. Сондықтан студенттер көп уақытты бірге өткізеді.

Сондай-ақ, бізде көптеген қызықты клубтар болды: спорт клубтары, кинотеатр, TED Talks және басқалар.

Университетте көптеген үздік студенттер оқиды, өйткені оқу қиын, табандылық қажет. Бірақ сонымен бірге онда мүлдем басқа адамдарды кездестіруге болады. Барлық партияларға қатысқан, содан кейін курста жақсы бағалар мен жарыстарда спорттық марапаттарға ие болған, белсенді студенттер де көп болды.

Университеттен не үйрендім

Университет жақсы база берді, сыни ойлауды үйретті, көкжиегімді кеңейтті. Мен керемет адамдармен таныстым, әлемнің түкпір-түкпірінен мені шабыттандыратын көптеген достар таптым. Сондай-ақ, өзіме және қабілеттеріме сенімді болдым.





Малика Әубәкірова, АҚШ, Software engineer, facebook









Университет таңдау және оқуға түсу туралы

Оқуға түсу кезінде менің мақсатым — топ-10 тізіміне кіретін университеттердің біріне түсу және сонымен бірге оқуға қаржыландыру алу еді. Мен Қазақстанда өз отбасыма ауыртпалық түсіргім келмеді. Ал жоғары оқу орындарында, әдетте, талантты студенттерді қаржыландыруға үлкен мүмкіндіктер бар.

Сол кезде мен Шырмауық лигасының университеттері, MIT, Стэнфорд туралы білдім. Бірақ, құжаттарды дайындау барсында Чикаго университетін зерттей бастадым. Мен Early Decision аясында құжаттарды тапсырғандықтан, бір ғана жоғары оқу орнын таңдай аламын. Нәтижесінде Чикаго университетін таңдап, желтоқсан айында шақырту алдым.

Дайындықтағы басты қателіктердің бірі — кеш басталуы. Егер сіз құжаттарды үздік университеттердің біріне тапсыратын болсаңыз, алдын ала дайындалу маңызды. Менің кеңесім: бір бағытты таңдап, оны дамыту. Бұл кез-келген нәрсе болуы мүмкін: математика, еріктілік, Рубиктің Кубы. Мысалы, Computer Science-қа құжаттарды тапсырдым және бұл саланыкі емес екенімді түсіндім. Сондай-ақ менде математикадан жеткілікті марапаттар мен жетістіктер болғандықтан, өз тарихымды осыған айналдырдым. Сіз комиссияға басқалардан қалай ерекшеленетіндігіңізді, жақсы екеніңізді көрсетуіңіз керек. Бұл жалпы көпшіліктен ерекшеленуге және жоғары оқу орнына түсуге көмектеседі.

Негізгі кеңестердің бірі — сізге сенетіп, қолдап отыратын жанның болуы. Мен үшін мұндай адам анам болды.

Оқудағы ерекшеліктер туралы

Чикаго университеті — бұл бөлек қала. Оның өз полициясы, дүкендері, мұражайлары бар.

Университеттің бірегейлігі — ондағы оқу бағдарламасы әмбебап. Егер Мен Computer Science-те оқитын болсам, менің сабағымның үштен бірі бағдарламалауға мүлдем қатысы болмауы мүмкін. Сіз әдебиет, өнер немесе тіл бойынша курс ала аласыз. Бұл көкжиекті айтарлықтай кеңейтеді.

Тағы бір артықшылығы — саяхаттау мүмкіндігі. Мысалы, мен тарих курсына жазып, оның аясында біз Барселонаға бардық. Жазда университет пен басқа университеттер немесе ұйымдар арасында әртүрлі бағдарламалар өтеді. Мен олардың біріне қатысып, жаз бойы Қытайға болдым.

Чикаго университетінің студенттері де ерекше. Олар кең, өршіл ойлайды.

Чикаго университетіндегі атмосфера

Чикаго университетінің сүйікті сөзі: Where fun comes to die. Студенттер оқу процессіне қатты берілген, көп оқиды. Университет аумағында бірнеше кітапхана бар, және ішінде әрқашан да оқырмандары болады. Кейде таңғы төртке дейін кітапханада отыратынмын, ал демалыс күндері алғашқы оқырман болатынмын.

Чикаго университетінің сүйікті сөзі: Where fun comes to die

Жоғары бәсекелестікке қарамастан, студенттер көп уақытты бірге өткізеді, бірлескен жобалар ұйымдастырады.

Университет бірегей және әртүрлі адамдарды таңдайды. Біреу керемет биші, біреу математик, біреу сәтті стартап құрған болуы мүмкін. Осындай атмосферада сен өзіңнің мықты екеніңді, басқалардан немен ерекшеленетініңді анық түсінесің. Әрі қарай не істеу керек, болашақта қалай даму керек деп ойлайсыз.

Университеттен не үйрендім

Чикаго университетінде Орталық Азиядан келген студенттер аз оқыды. Ұзақ уақыт бойы мен ол жерде жалғыз болдым, тіпті ешкіммен орысша сөйлесе алмадым. Бұл бірегей тәжірибе болғандықтан, ыңғайлы шеңберімнен шығып, қарқынды оқуға мәжбүр етті. Сондықтан мен отандастар аз болатын университетті таңдауға кеңес беремін. Бұл көкжиекті кеңейтуге көмектеседі.

Университет менің өміріме барлық қырынан әсер етті: көзқарастарыма, дүниетанымыма, білім мен дағдыларыма, достарыма, мансабыма.