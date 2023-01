Канадаға көшу үшін IT-маманына не істеу керек

Назгүл Дүйсенбай, қаласы — Вантерлоо, кәсіпкер, Synergy Fiber-де желілік инженер, @nazgul.duisenbay





Қоныс аударуы туралы

Канадаға қоныс аудару жолдары

Әлімжан Муссабаев, қаласы — Ванкувер, IT-рекрутер в TEKsystems, @alimzhan_canada





Қоныс аударуы туралы





Канададағы IT саласына қабылдану туралы

— Express Entry бағдарламасы арқылы тұрақты негізде тұруға рұқсат алу— British Columbia Provincial Nominee Program Tech немесе Atlantic Immigration Рrogram бағдарламасына өтініш беру— виза алуға және қоныс аударуға көмектесетін ірі компанияда жұмыс істеуге шақырту алу— 8-10 айға созылатын Сertificate Рrograms — мамандық бойынша қысқа оқу бағдарламасын аяқтау және жұмыс визасын алу— іскерлік иммиграция. Егер өз компанияңызды ашуға стартап немесе капиталыңыз болса, онда сіз осы нұсқаны қарастыра аласыз.Мен банкте жұмыс істедім, қайырымдылыққа қаражат жинаумен айналыстым және менің мамандығым сатуда екенін түсінгенде, өзімді рекрутингте сынап көруді шештім. Канаданың IT нарығы өте күшті, сондықтан мен IT рекрутингті таңдадым.Бірінші назар аударатын нәрсе — Солтүстік Америкадағы түйіндеме форматы. Ол біздің елдердегі түйіндемеден айтарлықтай ерекшеленеді. Мұнда жас, ұлт, фотосурет және отбасылық жағдай сияқты жеке ақпараттарды көрсетуге болмайды. Мұны компанияға қарсы ұлтшылдық, нәсілшілдік негізінде туындауы мүмкін түрлі сот қақтығыстарын болдырмау үшін жасалады.Осыған байланысты жұмысқа сәтті қабылданған үміткер үшін комиссия бүкіл еңбек шарты бойынша, апта сайын төленеді. Ал қазақстандық нарықта агенттікке комиссия бастапқы жұмысқа қабылдау кезінде бір рет қана төленеді. Канадада жүйе өз кандидаттарын қолдауға және оларды үнемі жаңа лауазымдарға орналастыруға, келісімшарттар жасауға негізделген. Егер кандидат ауырып қалуына немесе демалысқа байланысты жұмысқа шықпаса, онда сол аптада комиссия алмайсыз. Төлем апта сайын жүргізіледі.Мен жұмыс істейтін TEK Systems 1994 жылдан бері Солтүстік Америка нарығындағы барлық ірі IT компанияларына рекрутинг қызметтерін ұсынып келеді. Ванкувердегі кеңседен басқа, Торонто, Оттава, Монреаль және Калгариде де кеңселеріміз бар.Сіз шартпен немесе толық мөлшерлемемен тұрақты қызметкер ретінде жұмыс істей аласыз. IT-мамандар жоғары сұранысқа ие және күніне рекрутерлерден бірнеше қоңырау қабылдай алады. Сондықтан кеңесшіге шынайы қызығушылық таныту және олармен ұзақ мерзімді еңбек қатынастарын құруға ұмтылу арқылы нарықтағы бәсекелестерден ерекшелену маңызды.Жұмысқа қабылдау процесі бос орынды талдаудан, дұрыс кандидатты табудан, сұхбаттың бірнеше раундын өткізуден және жұмыс уақытында оған қолдау көрсетуден басталады.