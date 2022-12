Қазақстандықтар 2022 жылы кімдерді мақтан тұтты: спорттағы, мәдениет пен технологиядағы жеңістер

Спорт







Қазақстандық ММА боксшысы Шавкат Рахмонов атақты UFC 4 ойын симуляторының тізіміне енді. Ол ойын кейіпкеріне айналған қазақстандық алғашқы спортшы атанды.

Сонымен қатар UFC промоушені UFC Connected шоуы аясында спортшы туралы деректі фильм шығарды.







Қарағандылық Алан Құрманғалиев үстел теннисінен Қазақстаннан шыққан тұңғыш әлем чемпионы атанды.

Ол сондай-ақ Португалияда өткен WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia турнирінің чемпионы атанды.







Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Уимблдон финалында әлемдік рейтингтің екінші нөмірі - тунистік Онс Жаберді жеңіп, сенсациялық жеңіске жетті.

Спортшы енді WTA «Жылдың үздік ойыншысы» атағын алуға үміткер.







Жәнібек Әлімханұлы әлем чемпионы атағын қорғады. Қазақстандық үшін бұл титулды дебюттік қорғау болды.







Алина Саркулова 2022 жылғы Азия чемпионатының алтынын жеңіп алды. Осылайша ол элиталық санаттағы әйелдер арасында маунтинбайктен қазақстандық тұңғыш Азия чемпионы атанды.





Жансая Әбдімәлік, @zhansaya_abdumalik





Қазақстандық шахматшы Жансая Әбдімәлік OSG Baden-Baden командасы сапында Германия Бундеслигасының чемпионы атанды.











Оралдың тумасы Әнел Сытдықова Калифорниядағы Санта-Каталина аралы мен Ранчо-Палос-Вердес жағалауы арасындағы бұғазды кесіп өткен тұңғыш қазақ әйелі атанды.











2022 жылы шахматшы Бибісара Асаубаева блиц-шахматтан әлем чемпионы және рапид шахматтан вице-чемпион атанды. Жеңіске жеткен кезде ол 17 жаста еді. Осылайша ол ең жас әлем чемпионы атанды. Бұл жетістігі үшін Бибісара Гиннестің рекордтар кітабының арнайы сертификатына ие болды.

Сондай-ақ Бибісара Асаубаева 2021 жылғы Азияның үздік шахматшысы атағын жеңіп алды.











Қазақстандық 70 келіге дейінгі салмақта сынға түсті. Ол 90 келідегі алғашқы дайындық салмағын игерді. Ол 96,5 келі салмақты көтеріп, жаңа әлемдік рекорд орнатты.











2022 жылы қазақстандық таэквондошы өз салмағында әлемдік рейтингте бірінші болды. Бұл қазақстандық таэквондо тарихында бірінші рет орын алды.

Киберспорт







Қазақстандық киберспортшы Outsiders құрамында CS:GO — IEM Rio Major шутер турнирінде 500 000 доллар ұтып алды. Команданың жаттықтырушысы – қазақстандық Дастан Ақбаев.







Команда халықаралық PUBG MOBILE турнирінің жеңімпазы атанып, 50 000 доллар ұтып алды. Жарысқа барлығы 109 мемлекет қатысты.











Қазақстандық Абай Хасенов америкалық Cloud9 ұйымының атынан ойнап, Counter-Strike: Global Offensive, дисциплинасында IEM Dallas турнирінде жеңіске жетті.





Технологиялар











Қазақстандық Элисар Нұрмағамбетов Black Ice AI жобасымен Enterprise Tech 2023 бөлімінде Солтүстік Американың Forbes Forbes 30 under 30 тізіміне енді.







Қазақ MedTech стартапы Cerebra командасы Intel#oneAPI-ге қосылды. Бұл жеделдетілген есептеулерге арналған инновациялық бағдарламалық шешімдерді әзірлейтін стартаптарға арналған бағдарлама.

Биылғы жылы жоба командасына АҚШ-тағы Siemens Healthineers корпорациясының технология бөлімінің басшысы Келлени Берчук қосылды.

Cerebra сонымен қатар Tech in Asia ірі технологиялық ақпараттық порталымен бірлесіп, Johnson & Johnson ұйымдастырған беделді байқауда жеңіске жетті.





Neemble



Neemble қазақстандық блокчейн стартапы Тайваньда орналасқан AppWork ең ірі Web3 акселераторына кірді.





ōzen



Қазақстандық ōzen командасының музыкалық NFT ойнатқышы Нью-Йоркте өткен ETHglobal халықаралық хакатонында SKALE блокчейнінде бірінші орын алды.

Мәдениет





«Мұқағали»



Қазақстандық «Мұқағали» фильмі Дубайда өткен META Film Fest фестивалінде бас жүлдені жеңіп алды.











25 жастағы қазақстандық Роман Варламов Ralph Lauren-нің ресми фотографы атанды











Астаналық 29 жастағы Сандуғаш Рысбаева Халықаралық International Beauty and Model 2022 сұлулық байқауына Қазақстанның атынан қатысып, Mrs. Charm атағын және Swarovski тастарынан жасалған тәжді жеңіп алды.











Қазақстандық музыкант Colorit-тің Slava Marlow & Morgenshtern-нің «Быстро» әніне жазған кавері қос платина дискісіне ие болды. Colorit -тің бейімдеуіндегі трек 45 миллион тыңдалым жинады.







Биыл диджей Иманбек 2021 жылдың қазан айында әлем бойынша миллиард тыңдалым жинаған Roses — Imanbek Remix трегі үшін Spotify сыйлығын алды. Бұған дейін оны Дрейк, Kygo, Дуа Липа, Адель, Гарри Стайлс, Льюис Капалди және басқа да әлемдік жұлдыздар алған болатын.





Salem social media ұсынған веб-сериалдар, @salemsocial.kz



«5:32» жобасы америкалық CATALYST кинофестивалінің конкурстық бағдарламасына енді.

Sheker II және Mystan Германияның Гиссен қаласында өткен die Seriale веб-фестивалінде «Үздік музыкалық сүйемелдеу» және «Үздік операторлық жұмыс» номинациялары бойынша үздік атанды.

Ал «Құмар ойыншы» веб-сериалы Лондондағы халықаралық қысқаметражды фильмдер фестивалінің іріктеу тізіміне енген алғашқы қазақстандық веб-жоба болды.





Димаш Құдайберген, @kudaibergenov.dimash

Әнші Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Канело Альварес арасындағы бокс кешінің алдында Қазақстанның әнұранын орындады.

Биыл Димаш Құдайберген «Бір аспанның хикаясы» әніне бейнебаян түсірді. Оның жаңа әндерінің бірі — Okay Billboard’s Hot Trending Songs-тың алғашқы ондығына кірді.

Әнші сонымен қатар Дубайда өткен EMI GALA Fashion Awards 2022 салтанатында марапатқа ие болды.





Әділхан Ержанов, @adilkhan_yerzhanov

Режиссер Әділхан Ержановтың «Штурм» фильмі бірден екі халықаралық фестивальде Гран-при жеңіп алды: Францияда өткен Festival international du Film Policier Reims Polar-да және АҚШ-та өткен Los Angeles Asian Pacific Film Festival-де.

Сонымен қатар 79-шы халықаралық Венеция кинофестивалінде Әділхан Ержановтың «Голиаф» фильмі Италиядан келген тәуелсіз киносыншылар тарапынан арнайы сыйлыққа ие болды. Ал Premio bisato d'oro 2022 Best Actors жүлдесі үздік актерлер — Берік Айтжанов пен Данияр Алшыновқа берілді.











