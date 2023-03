Қазақстандық студент шетелдік университетке қалай оқуға түсуге болатыны және мамандықты ауыстыруы жайында

Бүгінгі материалымызда қызмет саласын өзгертуге бел буған және мүлдем басқа мамандық бойынша магистратураға түскен қазақстандық студенттің тәжірибесімен бөлісеміз.







Индира Валиева, 24 года, қаласы — Рим, блогер, @indira.valiyeva





Оқуға түсуі туралы





Мен Италияның La Sapienza университетінде магистратурада білім алып жүрмін. Менің мамандығым: Economics and Communication for Management and Innovation. AlmaU-да «Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алдым.

Мамандығын ауыстыру туралы





Төрт жылдық оқуымның кезінде мейрамхана бизнесінде жұмыс істегім келмейтінін түсіндім. Сондықтан оқу барысында мен әртүрлі тағылымдамадан өттім, маркетинг, SMM және коммуникация сияқты түрлі саланы көрдім. Магистратурада мамандық таңдаумен бетпе-бет келген кезде осы бағытқа ден қойдым. Нәтижесінде мен Римде қолайлы бағдарлама таптым.

Егер мамандығыңызды ауыстыруды жоспарлап жүрсеңіз, базалық біліміңізге сенімді болуыңыз керек. Мамандықты өзгерткен жағдайда, екінші бакалаврлыққа құжат тапсырған дұрыс. Бірақ мамандықтарыңыз бір-біріне ұқсаса болса, оқуға түсуге барлық мүмкіндігіңіз бар.

Төмендегі ұсыныстар көмектесуі мүмкін:

— бакалаврдағы транскриптіңізді қарап шығыңыз және таңдаған мамандығыңызға қатысты пәндерді таңдаңыз;

— мотивациялық хатқа бұл пәндер сізді қызықтырғанын және оларды оқуды жалғастырғыңыз келетінін жазыңыз;

— тәжірибенің болуы да оң әсер етеді.

Ақыл-кеңесі





Егер шетелде оқуды жоспарласаңыз, бұл процеске мүмкіндігінше жауаптылықпен қараңыз. Жинайтын құжаттың да көптігіне дайын болыңыз. Тек бір университетке немесе бір бағдарламаға сеніп отыра бермеңіз. Мүмкіндігінше көп университетке құжат тапсырыңыз. Оқуыңыздан барынша пайда алу үшін университет аккредитацияларына, алмасу бағдарламаларына, қос дипломдық бағдарламаларға назар аударыңыз.

Қаржылық тұрғыдан да дайын болыңыз: құжаттарды дайындауға және аударуға, апостиль қойып, билет сатып алуға, жүріп-тұруыңызға, т.б. шығындар. Оқуға арнап, арнайы капитал дайындауды қазірден бастауға кеңес беремін.