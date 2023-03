Алматы мен Астанада қай жерде спортпен айналысуға болады: 30 танымал фитнес орталықтары, бассейндер және би студиялары

Қазақстанның екі астанасындағы заманауи және танымал спорт клубтары мен студияларының тізімін жасадық. Денсаулығыңызды күтіп, спортпен айналысқыңыз келіп жүрсеңіз бүгінгі материалымызды сақтап алыңыз.







Астана

Фитнес орталықтары

Заманауи спорт залы. Сипаттамасына сәйкес, мұнда фитнес өмір салтына айналған табысты адамдар қауымдастығы қалыптасып келе жатыр.

Winox, @winox_official

Оң жағалаудағы бассейні, саунасы, балалар клубы бар премиум фитнес орталығы. 40-тан астам топтық бағдарламасы бар.

Academ.you, @academy.you

Ыңғайлылықты, эстетиканы және интерьерді бағалайтын қыздарға арналған фитнес жаттығулары мен йогаға арналған кеңістік.

Heros journey, @herosjourneykz

Қазақстандағы бірінші және жалғыз геймификацияланған фитнес студиясы.

Underground gym, @underground_gym_ast

Көптеген акция ұсынатын алты фитнестен тұратын клуб желісі.

Iron club, @iron_club_ast

Қаладағы фин саунасы бар бес орталыққа бір ғана картамен бара беруге болады.





Би студиялары

Freedom Dance studio, @freedom_dancestudio

Көше стильдеріне назар аударатын балалар мен ересектерге арналған жаңа би студиясы.

Disa dancestudio, @disa_dance_studio

Тренерлердің үлкен таңдауы және high heels-тен хип-хопқа дейінгі түрлі стиль бар кеңістік.

Janet dance house, @janet_dance_house

Билеуді үйренуге болатын студия. Оң және сол жағалауда ыңғайлы жерде орналасқан.

Way to be pro, @waytobepro

Балалар мен жасөспірімдерге арналған заманауи би студиясы дефилеге және фотосуретке түсуге баса назар аударады. Сол жағалауда екі филиалы бар.





SPA салондары

Sabai Thai SPA, @spasalonsabai

Таиланд және Балиден келген тәжірибелі шеберлері бар, премиум сервис ұсынатын SPA-салон.

Buddha SPA, @buddhaspa_astana

Дене мен жанға арналған релаксация орталығы. Бірінші рет келсеңіз, 5000 теңге жеңілдік бар.

Imbir Thai SPA, @imbir_thai_spa

Бет пен денеге арналған кешенді SPA-бағдарламалар.

Lotus Thai SPA, @_lotus_thai_spa

Авторлық массаж бағдарламалары мен бет терісіне күтім жасаудың 30-дан астам түрі бар.

SPA Miarini Astana, @miarini_spa_astana

Массаждың 21 түрі, оның ішінде явандық, тайлық және балилік. Түнгі 00:00-ге дейін жұмыс істейді.

Thaim SPA, @thaim.spa

Қала орталығында орналасқан дәстүрлі тай массажы бар жаңа SPA-салон. 15% жеңілдіктер бар.

Алматы

Фитнес орталықтары

Technofit Almaty, @technofitalmaty

Бизнес форматтағы инновациялық фитнес-клуб.

Сіз Technofit мобильді қосымшасын жүктеп алып, онлайн және офлайн жаттығуларға жазыла аласыз, үлгеріміңізді қадағалап, белсенділік ұпайларын жинауға да болады.

World Class, @worldclassalmaty

Бассейні мен заманауи жабдықтары бар премиум клуб. Топтық жаттығулар да бар: баскетбол, семсерлесу, би және тіпті жүгіру мектебі. Сондай-ақ балаларға арналған көптеген бағдарлама бар.

Invictus Fitness Almaty, @invictusfitnesskz

Ересектерге және балаларға арналған фитнес клубтарының танымал желісі. Олар 200 сағаттық топтық жаттығулар мен бағдарламалары бар клуб картасын ұсынады. ⠀

PROTEST, @protest.kz

Түнгі клуб стиліндегі фитнес зал. Келушілер бокс, стречинг, би, Barre жаттығуларымен айналыса алады.

Орталық клиенттерге түрлі спорттық бағдарламалар ұсынады: бокс, кендо, баскетбол және т.б.

FitnessBlitz, @fitnessblitz_almaty

Қазақстандағы фитнес-клубтардың ең жаңа жабдықтары мен алуан түрлі жаттығулары бар үлкен желісі.

Алматы және Астана қалаларында филиалдары бар Қазақстандағы фитнес-клубтардың үлкен желісі. Жаттықтырушылардың үлкен командасы, соңғы үлгідегі жабдықтар және жаттығу кестеңізді қадағалайтын қосымша.

Esentai Fit + SPA, @esentaifitspa

Премиум санатындағы фитнес-клуб SPA процедуралар, жүзу және керіліп-созылуды ұсынады. Балалар үшін жартасқа өрмелеу, жүзу және жалпақ табандылықты емдеуге арналған жаттығулар секциялары бар.





Би студиялары





SKILLZ, @skillz_dancestudio

Қазіргі заманғы би студиясы. Тегін сынақ сабағы да бар. Белгілі хореографтармен шеберлік сабақтары өткізіліп тұрады.

FOCUS, @dancestudiofocus

Би билеуді үйренгісі келетіндер үшін 10-нан астам бағыт бар. Студияда 15 мыңға жуық студент білім алды.

SZ Dance Studio, @sz_dance

Бачата сабақтарын алуға болатын би студиясы. Танымал би бағытын тәжірибелі мамандар үйретеді. Тіпті жарыстарға қатыса аласыз.





SPA салондары

Tantra Eco-SPA, @tantra.ecospa

Қазақстандағы алғашқы концептуалды SPA-кеңістік.

Suite Thai SPA, @suite_thai_spa

SPA-салонда сізді Таиландтан келген гранд-шебер қарсы алады. Табиғи өнімдердің арқасында теріңізді тазартып, оған терең ылғалдану сезімін сыйлайсыз.

Go SPA, @gospa_almaty

Спа аумағында хаммам, бассейн, сонымен қатар VIP бөлмелер бар. Сондай-ақ дене күтімі мен массаждың кешенді бағдарламалары бар. VIP кабинаны жалға алу құны 10 000 теңгеден басталады.