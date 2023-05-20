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«Звери» выпустили новый альбом
63
Главный

Сегодня в 11:57

«Звери» выпустили новый альбом

Группа «Звери» выпустила новый лонгплей «На синем трамвае». Это их 13 студийный альбом. В нем 10 треков о мечтах, надеждах, преодолении и нашей жизни.

Послушать релиз можно здесь.

Источник: daily.afisha.ru

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