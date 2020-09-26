Зумеры. Как живет молодежь Центральной Азии, какие темы их волнуют и где ищут вдохновение

Айсымал Айбашева, 18 лет, город — Бишкек, Instagram @aybshv , TikTok @aybshv













О себе





Я студентка и блогер.

Веду канал в TikTok, сейчас у меня больше 150 тысяч подписчиков. Все началось с программы Musical.ly. Я зависала в этой социальной сети и, будучи еще совсем ребенком, мечтала там прославиться. Это продолжалось на протяжении нескольких месяцев, но потом я удалила все видео и аккаунт. О существовании TikTok я узнала, так как увлекалась K-pop-культурой. В этой соцсети собиралась вся Азия: корейцы, китайцы, японцы. Год назад я создала новый аккаунт и сначала снимала мало. Первые полгода не было никакого продвижения. Но когда начала выкладывать видео активно, стала получать обратную связь, и аудитория резко выросла.

С самого детства я хотела быть медийным человеком



С самого детства я хотела быть медийным человеком, думала, что, когда вырасту, буду знаменитой. Мои родственники и родители всегда это знали. Но я не думала, что TikTok станет той платформой, где я продвинусь. Не могу сказать, что я знаменита сейчас, но все к этому идет.

В этом году я окончила школу и поступила на журфак. Кроме того, создала свой небольшой бизнес — на данный момент это магазин пижам, но со временем направление изменится.

О местах в городе













Мы с друзьями любим заведение Chicken Star. Там можно вкусно поесть, и там часто бывают иностранцы. По субботам проходят открытые мероприятия, на которых бывает весело.

Часто бываем в парке «Дзержинка». Там красиво, собираются культурные люди и можно послушать живую музыку от исполнителей разных жанров.

Темы, которые волнуют





Сейчас в 21 веке море возможностей и у каждого человека есть выбор. В том числе у молодежи. Многие ребята стремятся побыстрее вырасти и находят для себя способы самореализации. Кто-то в этом возрасте уже открывает бизнес, другие же, наоборот, не занимаются ничем, а просто тусят. Дети и подростки от 16-18 лет сидят в TikTok.

У меня есть много знакомых, которые имеют четкую позицию по поводу нашего менталитета и других важных остросоциальных тем. У них активная гражданская позиция, и они не боятся ее открыто высказать. К примеру, они пишут и говорят о предстоящих выборах и в целом о политических событиях.

Что смотрит и слушает













Мне нравятся фильмы, основанные на реальных событиях, потому что оттуда можно что-то подчерпнуть для себя, понять, осознать вещи, о которых ты раньше не задумывался. Шикарный фильм — «По соображениям совести». Он о человеке, который полностью отказался от оружия на войне.

Я абсолютный меломан. В моем плейлисте совершенно разная музыка: начиная от песен из альбома BTS и заканчивая песнями Аллегровой.

Что читает





Нравится классическая русская и зарубежная литература, романы. Люблю Шекспира, Гюго. Одно из любимых произведений — «Портрет Дориана Грея». Я прочитала его впервые пару лет назад, но после уже перечитывала несколько раз, настолько сильное впечатление книга произвела. Завуалированно описаны важные мысли. К примеру, о том, что оболочка не так важна, как внутренний мир. Потому что на самом деле внешний вид — ничто, по сравнению с тем, что у тебя внутри.

О вдохновении





TikTok — это такая площадка, где все берут идеи друг у друга. Поэтому, когда у меня заканчивается вдохновение и нужны новые идеи, я просто смотрю TikTok. При этом всегда отмечаю человека, у которого подсмотрела идею для своего видео.

Кроме того, в жизни есть много ситуаций, о которых хочется поговорить. Поэтому лучший источник вдохновения — жизнь, собственный опыт или истории, которые случались с вашими друзьями.

Амиран Карацев, 18 лет, город — Душанбе, Instagram @amiran.krtsv, Facebook





О себе

Я студент, активно участвую в общественной жизни и веду свой небольшой блог, где рассказываю о том, как нам важно быть более толерантными, терпимыми, в чем заключается ценность этого для общества, почему нам нужен феминизм и нужно бороться с гендерными стереотипами. Меня часто приглашают на локальные мероприятия в качестве спикера.

Увлекаюсь спортом, играю в баскетбол, люблю читать. Если с утра у меня нет лекций, стараюсь посвятить это время чему-то полезному, например, разобраться в сложном материале или книге, которую не понял вечером.

Иногда играю в компьютерные игры, но для меня это больше способ коммуникации — мы собираемся с друзьями, которые сейчас живут в разных странах. За игрой мы общаемся друг с другом и рассказываем истории.

Темы, которые волнуют





У меня рано начала зарождаться активная гражданская позиция. В 13 лет я считал, что уже обязан иметь свою точку зрения на политические события, религию, социальные проблемы.





Когда мне было лет 14-15, я написал пост о том, что в Таджикистане в первый раз был осужден мужчина за уличные домогательства. И в конце был вывод о том, как лучше знакомиться с девушками на улице. Пост вызвал бурную реакцию как со стороны мужчин, так и женщин. Тогда я понял, что люди хотят об этом говорить, хотят, чтобы эти темы начали поднимать. Меня это заинтересовало, я стал много об этом читать, больше писать, а со временем меня стали приглашать на офлайн-мероприятия: городские молодежные мероприятия, выездные форумы ОБСЕ, живые библиотеки, а также мероприятия для ребят из районов.

Темы, которые меня волнуют сейчас: феминизм, социальное равенство, толерантность и в целом различные прогрессивные точки зрения.

О местах в городе





Мест для прогрессивной и креативной молодежи становится больше. Их создают сами инициативные ребята. Есть волонтерские организации, различные курсы, где можно познакомиться с классными людьми. Например, медиашкола для подростков, ребят до 18 лет, которую организовала девочка Лола. Они записывают подкасты, снимают ролики, поднимают важные проблемы и говорят о них с точки зрения детей.

Появилось много ребят, увлекающихся робототехникой, открылись курсы. Есть большое антикафе, где любой желающий может прийти и провести мероприятие. Если раньше мы хотели чего-то интересного, но ждали, что это организуют взрослые люди, то сейчас появляется все больше прогрессивных и инициативных молодых ребят, которые берут все в свои руки.

Что смотрит и слушает





Нравится альтернативный рэп, люблю слушать что-то мелодичное, легкое. И вообще самое мейнстримное, то, что на первой строчке в хит-параде. А еще своей самобытностью и оригинальностью мне нравятся непопулярные, неизвестные русскоязычные исполнители.

Что читает













Я учусь на факультете социальных наук. Люблю философию, социологию и политологию. Уже с 8 класса я читал такие книги, как «6 великих идей», где рассказывается про основные идеи философии, от которых происходит ответвление во все остальные, «Введение в психологию» Юлии Гиппенрейтер. Я рад, что сейчас в университете мы проходим эти книги.

Только когда мы видим разные точки зрения, мы можем понять, какое мировоззрение будет наиболее лучшим для нас



Из художественной литературы читаю классические произведения. На классиков часто ссылаются в психологической литературе, и в целом читать такие книги очень полезно. Мне нравятся Ремарк и Хемингуэй. Из последнего прочитанного — «Мальчики в лодке» Дэниела Брауна. Это про 12 американских гребцов, которые выиграли золотую медаль на Олимпийских играх. Книга даже больше документальная, чем историческая. Интересно читать про Германию и Америку того времени, про исторические события не в учебниках, а через призму человеческих жизней.

Читаю совершенно разные блоги. У меня в ленте посты и левого либертарианца, и правого консерватора. Я считаю, что только когда мы видим разные точки зрения, мы можем понять, какое мировоззрение будет наиболее лучшим для нас.

О вдохновении





Если я хочу набраться духовных сил и вдохновиться на какое-то дело, то открываю свой список, где я собрал цитаты сильных личностей. Это Мартин Лютер Кинг, Павел Дуров, Махатма Ганди. Их очень много, и, перечитывая эти цитаты, я всегда нахожу ту, которая точно попадет в самое сердце.

Меня вдохновляют исторические личности и наши современники, у которых что-то получилось.

Карина Копбаева, 18 лет, город — Алматы, Instagram @karinacoldd, TikTok @karina_cold





О себе

Я студентка, блогер и артист. У меня есть две песни: «Ночь нежна» и «Краш».

Моя основная аудитория — в TikTok. Все началось с того, что в детстве я занималась вокалом и участвовала в фестивале «Поколение NEXT», который проходил в Сочи. Там было много талантливых детей, в том числе популярные на тот момент исполнители Open Kids. Я вдохновилась ими и поняла, что, если хочу стать певицей, должна пробовать себя в социальных сетях. И должна начать уже сейчас. Я попробовала, и у меня получилось, моя аудитория резко начала расти. Сейчас в TikTok у меня больше 300 тысяч подписчиков.

В своем блоге я пишу об уверенности в себе, саморазвитии, образовании



В своем блоге я пишу об уверенности в себе, саморазвитии, образовании. Многие подписчики говорят, что я дала им мотивацию искать плюсы в различных жизненных ситуациях и в целом что-то делать, а не сидеть на месте.

В этом году я поступила на журфак в UIB. Помимо учебы у меня часто проходят фотосъемки, съемки клипа, запись песен и видео для TikTok.

О местах в городе













Мы с друзьями любим выезжать в горы, на Медео. Потому что там есть красивые локации и можно пофотографироваться, сделать пикник, пообщаться и нет такого большого количества людей, как в торговых центрах. Раньше мы собирались в ТЦ, но это не совсем удобно, особенно когда ты на важной встрече, общаешься с известным человеком, и люди постоянно подходят. Это приятно, мы можем уделить внимание, но иногда это сбивает с нужной волны.

Темы, которые волнуют

Меня сильно волновала проблема защиты прав животных. Мне было больно смотреть на то, что происходит в Казахстане. Чтобы как-то способствовать решению проблемы жестокого обращения с животными, я часто репостила публикации на эту тему.

Что смотрит и слушает





Я смотрю YouTube-каналы, которые ведут мои ровесники. Это lifestyle-блоги об их жизни, мне просто интересно за ними наблюдать, многие даже вдохновляют. Любимые блогеры — Катя Адушкина, она была в России, и мы смогли с ней встретиться и лично пообщаться. Я видела ее рост, как она была обычной маленькой 14-летней девочкой, и сейчас она успешный блогер с аудиторией 5 млн подписчиков. Она безумно меня вдохновляет.





Люблю комедии и романтику. Нравятся больше сериалы, чем фильмы. Последний фильм, который я посмотрела — «После», самый нашумевший фильм в TikTok. Понравился сериал «Ривердейл». Там интересный сюжет, он переходит из повседневной жизни в хоррор, потом детектив.

Что читает





Люблю романы, бестселлеры, книги, которые написаны по фильмам. Последняя прочитанная книга — «Виноваты звезды». Понравилась идея о том, что любовь сильнее болезни и любых границ.

О вдохновении





Когда у меня пропадает вдохновение, я часто задаюсь вопросом, где брать новые идеи. В такие моменты я смотрю свою статистику, анализирую контент, стараюсь понять, что «заходило» ранее, что нравится аудитории. Потом выписываю на бумагу, что я сделала, чтобы были такие результаты. Часами листаю свою страницу, думаю, и потом идеи приходят.