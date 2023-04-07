Зумеры и стиль. Современная молодежь о трендах, брендах и влиянии молодого поколения на моду

Познакомились с молодыми людьми из Казахстана и Узбекистана и узнали, как зумеры самовыражаются с помощью одежды, какие бренды выбирают и на что обращают внимание при создании стильных образов.

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Айдана Байлалинова, 21 год, город — Астана, художница, @tsukiwakashikoi

О себе

Я художница и как творческий человек проявляюсь в разных направлениях. Создаю макияж с национальными орнаментами, снимаю и редактирую фото и видео, анимирую, вяжу и шью одежду.

Могу беспрерывно работать над одним проектом. У меня стабильно и без трудностей получается придумывать новые креативные идеи и реализовывать их.

Я сама рисую эскизы, снимаю и монтирую конечный продукт. Мне нравится контролировать каждую часть работы, но это занимает много времени. У меня немного знакомых. Я слежу за стилем и трендами в социальных сетях.

Про стиль молодежи

Меня интересует как высокая мода, так и наслаивание вещей из секонда. Сегодня самое время быть собой и находить то, что подходит именно тебе. Нет никаких правил. Шарф можно носить как топ, балеро — как юбку, штаны — как куртку. Мне нравится тенденция давать вторую жизнь старым вещам. А еще люди стали носить в повседневной жизни больше ярких красок и новых форм.

Среди молодежи наиболее популярен стиль нулевых — y2k. Актуальна ностальгия, переосмысливание, стремление к будущему, ретрофутуризм.

При выборе своего стиля одежды современным людям важен их комфорт. Молодежь стремится к самовыражению. Многие следят за тем, что происходит в мире, и транслируют это через себя.

Появляется все больше смелых людей, которые не думают о чьем-либо мнении. Это вдохновляет быть собой.

Об отношении к брендам

Я давно не покупала одежду в брендовых магазинах, да и в других тоже. Собираю новые образы из того, что у меня уже есть. Иногда знакомые дарят интересные вещи, которые сами уже не носят. Иногда для определенного образа заказываю одежду на маркетплейсах или приобретаю что-то в секонд-хендах.





Для меня не имеет значения, как и кто создал одежду, пока сама вещь не заинтересует меня.

Я слежу за начинающими дизайнерами: @dead_store бренд @__t_a_t_a_, @marina.eerrie — сложные дизайны в простых цветах с эстетикой русалок, @andzhidesign — казахстанский апсайкл-бренд с креативным подходом, @goodbutnotthebest — милые и интересные изделия.

О влиянии подростков на моду

На стиль моих сверстников влияет TikTok и Pinterest. Это большое пространство, где всегда можно найти единомышленников. В Pinterest собраны абсолютно все стили и жанры искусства.

В социальных сетях я вижу, что многих объединяет идея о продвижении национальной культуры. Молодежь хочет внедрить ее в повседневную жизнь. Я вижу, как подростки носят национальные украшения — корсеты с казахскими орнаментами, шапаны.

Мы то поколение, которое может показать свою идею большому количеству людей. У нас другие ценности и взгляды на жизнь. Крупным брендам сложно управлять вкусом и желаниями нового поколения. И теперь они подстраиваются под тренды, созданные молодежью, меняются под вкусы подростков.

Топ-5 вдохновляющих людей:

На мой стиль в макияже влияют Мake-up artists: @meicrosoft, @esantoinette, @manjarylev.

В одежде я вдохновляюсь: @seannaltman, Sora Choi, Lana Del Rey.

Миран, 19 лет, город — Ташкент, маркетолог, @etomiran





О себе

Я работаю маркетологом, изучаю английский язык, занимаюсь спортом, интересуюсь всем, что связано с модой. Предпочитаю общаться с успешными и интересными людьми.

Про стиль молодежи

Я не могу выбрать конкретный стиль современной молодежи. Представители нашего поколения разные, и у всех свои предпочтения в одежде. Круто, когда на улице встречаешь сверстников, которые отличаются от тебя от обуви до прически.

Самое главное — это комфорт и стиль. Подходит ли то, что вы выбрали, вашему вайбу или нет.

Об отношении к брендам

У меня в гардеробе не так много брендовых вещей. Больше 90% одежды — это та, которую я сшил для себя сам.

Я обращаю внимание на дизайн и детали и не придаю значение брендам. Производитель не так важен, потому что качество у всех нестабильное. Советую всегда проверять вещь при покупке, даже если она люксового сегмента.

Я слежу за многими брендами. Обожаю Jacquemus, YSL, Prada, Ralph Lauren, Ami Paris, Uniqlo. Этот список можно продолжать долго. Мне интересно, что они выпускают и каким образом информируют публику о новинках.

О влиянии подростков на моду

Ташкент — один из самых концептуальных городов. Но новое поколение ломает все стереотипы, которые накопились за несколько десятков лет, и мешают развиваться.





Мои сверстники смелые и уверенные в себе. Они знают, чего хотят, не боятся высказывать свое мнение. Именно это можно увидеть в их аутфитах. Они яркие и красивые.

Молодые люди активно пользуются TikTok. Многие стремятся быть известными и успешными. Ищут путь к заработку, чтобы в будущем начать свой стартап. Мы все живем в веке высоких технологий, поэтому на наш стиль влияют социальные сети, сериалы, клипы.

Зумеры имеют свою долю влияния на моду. Это можно увидеть в деталях в одежде, аксессуарах, прическах и мейк-аппе знаменитостей.



Топ-5 вдохновляющих людей:

— я сам

— Daniel Simmons

— Paul Binam

— Jacob Belordi

— Timothee Shalame.