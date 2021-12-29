Zoom добавит инструменты для проведения массовых онлайн-мероприятий

Zoom приобрел инструменты для организации масштабных онлайн-мероприятий, созданные стартапом Liminal, для использования на своей видеоплатформе.

Расширения для видеосервиса ZoomOSC and ZoomISO будут интегрированы в программное обеспечение компании. В частности, ZoomOSC позволит интегрировать Zoom со сторонним ПО, контроллерами для оборудования и медиасерверами. ZoomISO позволяет экспортировать видео каждого участника и выводить на профессиональное оборудование, в том числе в формате HD.

Покупка позволит видеосервису избавиться от разрыва между традиционными и новыми формами управления событиями. Инструменты окажутся полезны для всех организаций, которым важны профессиональные стримы, например, театрам и студиям вещания.

Источник: incrussia.ru