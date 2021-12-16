Зонд NASA стал первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях атмосферы Солнца.

Зонд Parker Solar Probe запустили для изучения Солнца в августе 2018 года. Он защищен тепловым щитом толщиной 11 сантиметров из углепластика, который может выдержать температуру около 1370 °C.

По плану, Parker на протяжении семи лет должен сближаться с Солнцем, чтобы в конечном итоге подойти к нему на самое близкое расстояние, которого раньше не мог преодолеть ни один космический аппарат, — на шесть миллионов километров. Это значительно ближе, чем в 1976 году, когда аппарат Helios 2 приблизился к Солнцу на 40 миллионов километров.

Источник: incrussia.ru