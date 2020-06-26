Знаменитости, которые родились в Азербайджане













































Настоящее имя популярного исполнителя Джахид Гусейнли. Родился в Баку, в четыре года с родителями переехал в Москву. Стал популярным после выхода синглов «Звезда» и «Аллея». Певец записывает треки в лейбле Raava music.Российский исполнитель Александр Алиев родился в Баку. Совместные треки с Navai в жанрах хип-хоп, рэп и поп начал записывать в 2016 году.Таир Мамедов — российский актер, кинорежиссер, телеведущий, шоумен и юморист, бывший резидент Comedy Club. Родился в Баку. Был ведущим нескольких шоу на MTV. С 2013 года живет в Лос-Анджелесе.Российский певец, бизнесмен родился в Баку. В 2006 году начал свою музыкальную карьеру. Возглавляет такие проекты, как телеканалы «ЖАРА», «Твой дом», Crocus TV, радио «ЖАРА FM», журнал Timeto Eat. Вместе с Bahh Tee владеет музыкальным лейблом Zhara Music.Российская актриса театра и кино родилась в Баку. Снялась в сериалах «Клуб», «Диверсант. Конец войны», «Любимцы», а также в фильмах «Землетрясение», «Война полов», «8 первых свиданий» и «Каникулы строгого режима».Российский стилист, ведущий, предприниматель родился и вырос в Баку. Был ведущим многих телевизионных проектов. Владеет сетью салонов красоты «Парикмахерская Контора», основал школу стиля LISOschool.Российская журналистка, телеведущая телеканала «Россия-1», лауреат премии ТЭФИ-2018. Родилась в Баку, где провела свое детство. Переехав в Москву, стажировалась на НТВ, затем работала редактором-международником на РБК-ТВ, совмещая с работой в экономическом отделе издания «Коммерсантъ».Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родилась в Баку, выросла в Ереване. Получила известность благодаря фильмам «Марс», «Русалка», «Звезда», которые получили награды на многих кинофестивалях.Современный азербайджанский писатель. Родился в Баку. Автор книг «Я вернусь», «Если бы ты знал…», «Расскажи мне о море», «Дом, в котором горит свет».