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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Знаменитости, которые родились в Азербайджане
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26.06.2018

Знаменитости, которые родились в Азербайджане

Jony, @jony.me


Jony 1.jpg

 Настоящее имя популярного исполнителя Джахид Гусейнли. Родился в Баку, в четыре года с родителями переехал в Москву. Стал популярным после выхода синглов «Звезда» и «Аллея». Певец записывает треки в лейбле Raava music.

HammALI, @hammali_


 HammALI.jpg

Российский исполнитель Александр Алиев родился в Баку. Совместные треки с Navai в жанрах хип-хоп, рэп и поп начал записывать в 2016 году.

Таир Мамедов, @tairtairtair


 Таир Мамедов.png

Таир Мамедов — российский актер, кинорежиссер, телеведущий, шоумен и юморист, бывший резидент Comedy Club. Родился в Баку. Был ведущим нескольких шоу на MTV. С 2013 года живет в Лос-Анджелесе.

Эмин Агаларов, @eminofficial


Эмин Агаларов.jpg

Российский певец, бизнесмен родился в Баку. В 2006 году начал свою музыкальную карьеру. Возглавляет такие проекты, как телеканалы «ЖАРА», «Твой дом», Crocus TV, радио «ЖАРА FM», журнал Timeto Eat. Вместе с Bahh Tee владеет музыкальным лейблом Zhara Music.

Сабина Ахмедова, @sabinaakhmedova


Сабина Ахмедова.jpg

 Российская актриса театра и кино родилась в Баку. Снялась в сериалах «Клуб», «Диверсант. Конец войны», «Любимцы», а также в фильмах «Землетрясение», «Война полов», «8 первых свиданий» и «Каникулы строгого режима».

Влад Лисовец, @vladislavlisovets


Влад Лисовец.jpg

Российский стилист, ведущий, предприниматель родился и вырос в Баку. Был ведущим многих телевизионных проектов. Владеет сетью салонов красоты «Парикмахерская Контора», основал школу стиля LISOschool.

Наиля Аскер-заде, @nailya_askerzade


Наиля Аскер-заде.jpg

Российская журналистка, телеведущая телеканала «Россия-1», лауреат премии ТЭФИ-2018. Родилась в Баку, где провела свое детство. Переехав в Москву, стажировалась на НТВ, затем работала редактором-международником на РБК-ТВ, совмещая с работой в экономическом отделе издания «Коммерсантъ».

Анна Меликян, @petta3399


Анна Меликян.jpg

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родилась в Баку, выросла в Ереване. Получила известность благодаря фильмам «Марс», «Русалка», «Звезда», которые получили награды на многих кинофестивалях.

Эльчин Сафарли, @esafarli


Эльчин Сафарли.jpg

Современный азербайджанский писатель. Родился в Баку. Автор книг «Я вернусь», «Если бы ты знал…», «Расскажи мне о море», «Дом, в котором горит свет».

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