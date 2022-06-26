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Зимняя Олимпиада-2026 получила новые дисциплины
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Сегодня в 10:00

Зимняя Олимпиада-2026 получила новые дисциплины

Программа зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо получила восемь новых дисциплин.

В числе новых дисциплин: лыжный альпинизм — мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета, мужской и женский парный могул во фристайле, женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина, смешанные командные соревнования по скелетону и женские сани-двойки.

Общая квота спортсменов была установлена на уровне 2900 человек, что на восемь человек больше, чем количество спортсменов, принимавших участие в соревнованиях в Пекине.

Источник: tengrinews.kz

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#спорт #олимпиада #милан #зимниеигры #дисциплины
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