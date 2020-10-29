Зимний бар, прозрачные сферы и возможность переночевать: чем уникален Hide Park в Алматы

Тимур Мухаметов, 30 лет, ресторатор, сооснователь @hidepark.almaty, @tim_m_kz

Вадим Урсой, 26 лет, ресторатор,сооснователь @hidepark.almaty, @vadim_ursoy

О том, как все началось

Вадим. Hide Park — это территория отдыха в городе.





Тимур. Мы придумали этот формат, потому что этого требовала реальность. А она в том, что в городе много баров, клубов и других мест, которые в определенном возрасте становятся неинтересными. А постоянно выезжать на природу просто не хватает времени. Мы подумали, что было бы неплохо иметь такой «островок природы» в городе, до которого можно было бы быстро добраться. Это такая демо-версия выезда на природу, но в черте города.







Мы работаем на очень широкую аудиторию и хотим, чтобы поход к нам был равноценным обычному походу в парк, для которого не нужно финансово готовиться. Потому что, приходя к нам, необязательно тратить много денег. Например, кинотеатр у нас работает абсолютно бесплатно. Мы предоставляем посадку, места, приходят люди и просто проводят время. Человек может ничего не потратить, а может приобрести напитки или закуски. Это его выбор.

Особенности Hide Park

Вадим. Самое популярное в Hide Park — это фотозоны. По большому счету, вся территория нашего парка — одна большая фотозона.

Также у нас есть костровые зоны, палатки, то есть можно остаться на ночь, и многие остаются.





Тимур. Мы не берем за ночевку денег, более того, предоставляем все необходимое: карематы, спальные мешки. Процесс такой: люди берут вечером костровую площадку за определенную сумму депозита, на которую заказывают еду и напитки. А палатки и палаточный лагерь — неотъемлемая часть всего этого аттракциона.



Hide Park — это максимальная простота и ни к чему не обязывающая, не напрягающая обстановка. Здесь можно оставаться самим собой. Человек отдыхает, слушает, как поют птички, бегают белки, абстрагируется от города.

Вадим. А каждое воскресенье мы организовываем бесплатные мастер-классы для детей.

Тимур. Изначально мы планировали, что на территории будет настоящий детский лагерь в стиле бойскаутов с аниматорами и ежедневной программой. Но к моменту открытия из-за пандемии были запрещены скопления детей, и мы не стали рисковать. К следующему сезону надеемся реализовать эту идею.









О правилах в Hide Park

Тимур. Основное правило — быть человеком. Перед каждым киносеансом мы включаем, как это обычно в кино, видеоролик, в котором оглашаем наши пожелания о том, как следует себя вести на территории парка, и одним из важных пунктов является мусор. Мы ежедневно выгребаем невероятное количество мусора, который люди, приходя в бесплатный кинотеатр, не удосуживаются донести до урны, а просто бросают, где сидели. Но мы не сдаемся, так как понимаем, что это долгая работа — приучить людей быть более уважительными к окружающему миру.

Каждый раз у нас происходит смешная ситуация с забором: люди норовят переступить через него, потому что он низкий. Мы поставили низенький, аккуратный заборчик, но само понимание, что это забор, должно останавливать человека переступить через него и додуматься, что он здесь стоит неспроста и нужно найти вход.





Об экоакциях и благотворительности

Тимур. На своих страницах в Instagram мы анонсируем все активности и акции. Недавно провели классное мероприятие для пенсионеров: устроили показ кино, в рамках которого угощения были бесплатными. И дали людям возможность поучаствовать в этом. Для этого Вадим у себя в саду собрал 15 ящиков яблок, которые покупали наши посетители и клали деньги в бокс, в котором мы вели сбор для пенсионеров. Было здорово, потому что откликнулось много людей, и мы реализовали почти все яблоки.

Мы не ждем ни от кого. Мы это делаем, потому что мы этого хотим делать, но когда потом люди подключаются к этому, конечно, это приятно для нас.







О планах

Вадим. Зимой у нас будет каток и зимний бар на открытом воздухе с горячими коктейлями. Каток — это не просто пятно залитое, а трасса среди деревьев. Надеемся, что получится особенная атмосфера и будет сказочно.



Еще по всей территории парка мы установим сферы. Они похожи на юрты, но полностью прозрачные. Люди смогут сидеть внутри и наслаждаться.



Тимур. Внутри температура воздуха будет около 18 градусов. А вокруг все будет в снегу, будут гореть фонарики, играть праздничные мелодии и работать новогодняя ярмарка.



Кинопоказы зимой не будем отменять, у нас есть возможности, благодаря которым мы сможем работать и зимой.