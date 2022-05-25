Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году. В него попали известные бизнесмены, политики, артисты, спортсмены. Список разделен на шесть категорий: Artists, Titans, Leaders, Innovators, Icons, Pioneers — у каждой из них есть свой лидер, другие участники не ранжированы.
Лидеры 2022 года в категориях:
— Artists — актер Симу Лю
— Leaders — премьер-министр Барбадоса Миа Моттли
— Innovators — актриса Зендая
— Icons — певица Мэри Джей Блайдж
— Pioneers — баскетболистка Кэндис Паркер.
Источник: sostav.ru