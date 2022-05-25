Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году. В него попали известные бизнесмены, политики, артисты, спортсмены. Список разделен на шесть категорий: Artists, Titans, Leaders, Innovators, Icons, Pioneers — у каждой из них есть свой лидер, другие участники не ранжированы.

Лидеры 2022 года в категориях:

— Artists — актер Симу Лю

— Leaders — премьер-министр Барбадоса Миа Моттли

— Innovators — актриса Зендая

— Icons — певица Мэри Джей Блайдж

— Pioneers — баскетболистка Кэндис Паркер.

Источник: sostav.ru