Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
zhurnal-time-opublikoval-spisok-100-samyh-vliyatel-nyh-lyudey-mira
Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира
93
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:20

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году. В него попали известные бизнесмены, политики, артисты, спортсмены. Список разделен на шесть категорий: Artists, Titans, Leaders, Innovators, Icons, Pioneers — у каждой из них есть свой лидер, другие участники не ранжированы.

Лидеры 2022 года в категориях:

— Artists — актер Симу Лю

— Leaders — премьер-министр Барбадоса Миа Моттли

— Innovators — актриса Зендая

— Icons — певица Мэри Джей Блайдж

— Pioneers — баскетболистка Кэндис Паркер.

Источник: sostav.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#time #лидер #списоклучших #влиятельныелюди #журнал
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Первый семейный Quiz пройдет в «Мимиории»
902
Что смотрели на YouTube в 2017 году в Казахстане
2252
Фотографии Ататюрка представят на выставке в Астане
2975
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.