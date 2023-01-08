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Журнал The Ring номинировал бои Головкина на звание «Лучшее событие года»
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Сегодня в 10:25

Журнал The Ring номинировал бои Головкина на звание «Лучшее событие года»

Американский авторитетный журнал The Ring номинировал бои Геннадия Головкина на звание «Лучшее событие года» в боксе.

В списке из четырех лучших боев года сразу два оказались с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина: его поединок с японцем Риотой Муратой и трилогия с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Канело — Головкин — это был ожидаемый решающий бой между будущими членами Зала боксерской славы. Они заполнили T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и привлекли миллионы зрителей по всему миру, в том числе 1,06 миллиона просмотров во всем мире. Головкин — Мурата — Big Drama в Сайтаме, вывела Amazon Prime на и без того сильную японскую боксерскую сцену и оказала большое влияние на сервис подписок», — написал The Ring.

Источник: informburo.kz

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#казахстанцывмире #геннадийголовкин #спорт #бокс #бой
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