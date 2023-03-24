Жизнь в Эстонии. Об экологических инициативах, полезных привычках и повседневной жизни эстонцев

Познакомились с жителями Эстонии и узнали, как устроена экологическая жизнь в стране.





Ольга Хорава, 34 года, город — Таллинн, дизайнер интерьера, @oliyakhorava





О жизни в Эстонии



В Эстонии мы живем четвертый год. Когда я впервые приехала сюда, была зима, и я сразу влюбилась в страну. Мне нравится, что здесь потрясающая природа, много сосен, море, песок, леса. В городе много зелени.

Таллин — маленький город. От одного края до другого можно доехать за полчаса. Поэтому здесь никогда не бывает пробок.

Мы быстро обзавелись друзьями, и они показали нам жизнь в Эстонии. Например, летом здесь можно собирать грибы и ягоды, купаться в озерах, отдыхать с палатками. 30% Таллинна говорит по-русски.

О поддержке экологии в Эстонии



Эстония — одна из немногих стран, где жители тщательно следят за природой. Здесь развит культ природы. В каждой локации, где есть озеро, обязательно встретишь специально отведенное место для отдыха.

В Эстонии есть специальная служба РБК, которая существует благодаря налогам. Эта служба занимается еженедельной проверкой подобных мест. Они забирают мусор, моют туалеты, привозят дрова и следят за чистотой. Также в Эстонии вдоль дорог часто можно встретить специальные ограждения от лесных животных, которые защищают зверей от автомобилей.

В стране развита сортировка мусора. Мы отдельно сортируем бумагу, стекло, пластик и смешанные бытовые отходы. В каждом районе есть специальные мусорные баки и баки, в которые можно выбросить старую одежду, обувь или другие вещи. За это тоже отвечает специальная служба.

Повседневные привычки жителей Эстонии











Первое, что удивило меня, когда я переехала в Эстонию — это то, что независимо от погоды, эстонцы ведут активный образ жизни. Они бегают, катаются на велосипедах, ходят на лыжах. Они также любят отдыхать на природе и каждые выходные выезжают в лес, устраивают пикники и готовят шашлыки, а потом убирают за собой и за другими мусор.

Я за осознанное потребление товаров. Например, покупаю одежду в секонд-хендах или других специальных маркетах. Как дизайнер интерьера я часто использую вещи с барахолок. Мне нравится давать жизнь старым вещам. Хочется, чтобы как можно меньше лесов и морей загрязнялись отходами от производства новых товаров.

Рекомендации

Чтобы любить природу, нужно чаще гулять, вглядываться, любоваться. Тогда вам захочется заботиться о ней. А способ всегда найдется.

Александра Зайцева, город — Таллинн, фотограф, @azaitseva_photo





О жизни в Эстонии

Я родилась и живу в Эстонии.

О поддержке экологии в Эстонии

У нас есть сайт Министерства окружающей среды, где можно увидеть проекты по содействию и защите экологии, которые поддерживаются государством.

Солнечные батареи включены в частичную поддержку от государства, но это не так популярно среди населения, потому что у нас не самая солнечная страна. Помимо этого, городской транспорт использует зеленую энергию.

На уровне дошкольного и начального образования детей информируют об экологии. У них есть проект «Зеленой школы».

Повседневные привычки жителей Эстонии





В рамках жизни простого человека все довольно просто: правильная утилизация отходов, умное потребление, вторичное использование вещей.

У нас нет строгих правил, поэтому на уровне простого гражданина все «незаметно».

Рекомендации

Самая простая рекомендация — начать с бытового уровня. Сортировка мусора, отказ от пластика, разумное потребление, реже использовать автомобиль. Также заменить электроприборы и лампочки на энергосберегающие.