Жители Нидерландов, Эстонии и Японии о любимых праздниках и культуре страны

Sebastiaan Willighagen, 32 года , город — Токио , маркетинг , @sebastiaanwillighagen

О себе





Я голландец, который живет в Японии уже на протяжении семи лет. Работаю в Токио, занимаюсь продвижением мероприятий и продуктов компании, которая работает со спутниковыми данными.

О культуре голландцев





В Нидерландах многие праздники соответствуют христианским традициям. На мой взгляд, самый любимый праздник голландцев — это Рождество. Его ценят за особую атмосферу и волшебный сезон.

Рождество в Нидерландах — это полностью семейный праздник. У нас есть два праздничных дня. Один из них мы проводим с родственниками со стороны отца, а второй — с родственниками со стороны матери.

Вскоре после этого наступает Новый год. Его обычно празднуют с друзьями. Мы готовим специальные блюда, зажигаем фейерверки, так что это весело!

О культуре японцев





В Японии же самые главные праздники приходятся на так называемую Золотую неделю. Она объединяет серию государственных праздников, которые следуют друг за другом, и в результате получается неделя выходных. Это большая редкость в Японии, так как местные редко отдыхают и не берут отпуск.

В это время многие уезжают в свои родные города, либо организуют путешествия за границу. Поэтому в Токио во время Золотой недели гораздо спокойнее, чем обычно. И если вы никуда не собираетесь, можно приятно провести время.

О ценности культурных праздников





И в Нидерландах, и в Японии в праздники важно общаться с семьями. У некоторых людей, особенно в Японии, семьи живут далеко, и они не могут часто видеться. Я живу за границей, поэтому особенно ценю такие моменты!

Sonya Larens, 18 лет, город — Таллин, студентка, @sonyalarens





О себе





Я из Эстонии, город Таллин. Но на данный момент учусь в гимназии и как студент по обмену нахожусь в США. Занимаюсь буквально всем: от музыки, искусства и фотографирования, до дебатов, организации мероприятий, работы в лагере и волонтерства.

О культуре эстонцев





Культура Эстонии вобрала в себя традиции жителей Скандинавии, Германии и Восточной Европы, однако все равно представляет из себя что-то целостное и красивое.

Самая яркая и сильная сторона эстонского искусства — это музыка. Хоровое пение всегда занимало огромное место в нашей культуре. Поэтому праздник, который первый приходит на ум — Laulupidu. Это общегосударственный и национальный певческий праздник, где принимают участие различные хоровые коллективы и духовые оркестры. Он проводится каждые пять лет на территории Таллинского Певческого поля, которое находится буквально в 15 минутах ходьбы от моего дома. Достаточно большое количество людей из разных стран приезжают посмотреть и поучаствовать в этом мероприятии.

Мой любимый Эстонский праздник — Иванов день — Jaanipäev. Он проходит 24 июня и отмечается до утра, поэтому его также называют Иванова ночь.

Это день летнего солнцестояния, считается самым длинным в году. Обычно люди проводят его на природе, собираются большими компаниями, устраивают пикники в специально отведенных для этого местах. Многие уезжают к морю с палатками на несколько дней. Неотъемлемой частью для многих является большой костер и поиск цветка папоротника в лесу.

В зимний период в Эстонии не обойтись без Рождества и Нового года. Самой масштабной его частью является украшение Старого Города в Таллинне, в сердце которого появляется Рождественский рынок. Многие специально выбирают это время для поездки в Эстонию, чтобы погулять по Средневековому Старому городу и почувствовать праздничную атмосферу.



О ценности культурных праздников





Думаю, такие праздники важны для людей, поскольку объединяют все разнообразные культурные ответвления, сплачивают жителей Эстонии.