Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-3 рейтинга WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) представил актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий.

В среднем весе боец из Казахстана Жанибек Алимханулы поднялся с шестого на третье место. Лидирует в табеле о рангах мексиканец Хайме Мунгия, за ним располагается украинский боксер Сергей Деревянченко. Чемпион мира WBC в средней категории — Джермалл Чарло из США.

Напомним, что 27 июня Жанибек одержал победу техническим нокаутом над экс-чемпионом мира WBA в среднем дивизионе Робом Брантом в Лас-Вегасе.

Источник: sports.kz