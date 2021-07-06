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Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-3 рейтинга WBC
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Сегодня в 11:07

Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-3 рейтинга WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) представил актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий.

В среднем весе боец из Казахстана Жанибек Алимханулы поднялся с шестого на третье место. Лидирует в табеле о рангах мексиканец Хайме Мунгия, за ним располагается украинский боксер Сергей Деревянченко. Чемпион мира WBC в средней категории — Джермалл Чарло из США.

Напомним, что 27 июня Жанибек одержал победу техническим нокаутом над экс-чемпионом мира WBA в среднем дивизионе Робом Брантом в Лас-Вегасе.

Источник: sports.kz

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