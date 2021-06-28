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Жанибек Алимханулы досрочно победил экс-чемпиона мира
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Сегодня в 11:05

Жанибек Алимханулы досрочно победил экс-чемпиона мира

28-летний казахстанский боксер Жанибек Алимханулы одержал победу над бывшим чемпионом мира 30-летним американцем Робом Брантом.

Их бой состоялся в андеркарте шоу в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Бой прошел в лимите среднего веса и был рассчитан на десять раундов. В шестом раунде Алимханулы отправил американца в нокдаун. А после восьмого угол Бранта отказался от продолжения боя.

Эта победа для Алимханулы десятая в десяти боях в профи и шестая — досрочная. Брант же потерпел третье поражение при 26 победах.

Теперь боксер вошел в топ-10 мирового рейтинга. На первом месте этого рейтинга лидирует чемпион мира IBF и IBO Геннадий Головкин.

Источник: tengrinews.kz

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