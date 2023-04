Зендая выступила на Coachella с треками из «Эйфории»

На прошлой неделе в долине калифорнийского города Индио стартовала Coachella-2023.

По традиции организаторы собрали насыщенную программу и пригласили лучших современных артистов в качестве хедлайнеров.

Вечером 22 апреля гости Coachella собрались послушать Labrinth. Певец и главный композитор «Эйфории» выступал с разными композициями из популярной драмы, включая I'm Tired. Поклонники сериала могли слышать ее в четвертом эпизоде второго сезона. Песня была написана в соавторстве с создателем шоу Сэмом Левинсоном и Зендаей. Если режиссер помогал с текстом, то актриса принимала непосредственное участие в записи. Во время перформанса I'm Tired на сцене вместе с Labrinth появилась сама Зендая.

Звезда «Эйфории» не была заявлена в списке участников фестиваля, Зендая уже давно отошла от музыки и сфокусировалась на актерской карьере. Все последние релизы артистки связаны лишь с сериалом HBO, а концертов она не давала почти семь лет. Дуэт исполнил один из главных хитов «Эйфории» — трек All for Us, получивший в 2020 году статуэтку на «Эмми».

Источник: srsly.ru