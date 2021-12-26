Землю покинул самый мощный на данный момент космический телескоп James Webb

NASA успешно запустила в космос космический телескоп James Webb, самый мощный и крупный на данный момент. Телескоп должен открыть человечеству тайны самых ранних периодов существования Вселенной и помочь в поисках жизни за пределами Земли.

Ракета Ariane 5 с телескопом James Webb на борту успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане.

За следующие полгода телескоп должен пролететь примерно 1,6 млн километров и выйти на орбиту Солнца.

Все это время он будет готовиться к началу работы: развернет инструменты, зеркалы и панели, откалибрует их и остынет до -230 градусов по Цельсию.

Источник: rb.ru