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Завершились съемки ленты «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
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Сегодня в 10:19

Завершились съемки ленты «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

В сети появился снимок Рэйчел Зеглер, держащей в руках «режиссерскую хлопушку» — намек на то, что съемки картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» подошли к концу.

В приквеле 18-летний Сноу вновь предстанет в качестве последней надежды для своего угасающего рода, потерявшего авторитет в послевоенном Капитолии, а позже станет на 10-х Голодных играх.

Помимо Зеглер в ленте снялись Виола Дэвис, Хантер Шафер и Берн Горман. Режиссером картины стал Френсис Лоуренс, снявший последние три фильма оригинальных «Голодных игр».

Премьера ленты запланирована на 16 ноября.

Источник: kanobu.ru

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