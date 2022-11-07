Завершились съемки ленты «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

В сети появился снимок Рэйчел Зеглер, держащей в руках «режиссерскую хлопушку» — намек на то, что съемки картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» подошли к концу.

В приквеле 18-летний Сноу вновь предстанет в качестве последней надежды для своего угасающего рода, потерявшего авторитет в послевоенном Капитолии, а позже станет на 10-х Голодных играх.

Помимо Зеглер в ленте снялись Виола Дэвис, Хантер Шафер и Берн Горман. Режиссером картины стал Френсис Лоуренс, снявший последние три фильма оригинальных «Голодных игр».

Премьера ленты запланирована на 16 ноября.

Источник: kanobu.ru



