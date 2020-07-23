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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Зарубежные блогеры, которые рассказывают о Центральной Азии
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Сегодня в 10:50

Зарубежные блогеры, которые рассказывают о Центральной Азии

SummerDays Денис и Таня


Денис И таня.jpg
Источник фотографии: vk.com

Денис и Таня — российские YouTube-блогеры. Семейная пара путешествует и снимает влоги, где подробно рассказывает о жизни, культуре, кухне, традициях стран Центральной Азии. Они побывали в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане.

CaniOK, @_caniok_


CaniOK.jpg

Саша Бельский — YouTube-блогер из Украины. На своем канале делится видеореакциями на клипы музыкантов из Центральной Азии. Также рассказывает об интересных фактах этих стран.

Клавдия, @klavdinka_malinka


Клавдия.jpg

Клавдия — тревел-блогер. В блоге пишет и выкладывает фотографии из разных стран, в том числе из Узбекистана, где делится советами.

Самира Дамирова, @samsfoodiegoods


Самира Дамирова.jpg

Самира Дамирова — фуд-блогер, повар родом из Азербайджана, более 15 лет живет в Австралии. В своем блоге знакомит читателей с азербайджанской кухней и культурой.

Павел Глобус, @pasha_globus


Паша Глобус.jpg

Павел Глобус — тревел-блогер из Москвы. Впервые посетил Кыргызстан в 2016 году и был удивлен и очарован людьми, природой, кухней. Теперь блогер хочет получить местный паспорт. Он рассказывает и прославляет о стране в своем блоге.

Людовико Алкорта, @journeywithoutend


Людовико.jpg
Источник фотографии: facebook

Людовико Алкорта — фотограф и видеограф. Делится фотографиями и видео Центральной Азии в Instagram и YouTube.

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