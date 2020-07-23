Зарубежные блогеры, которые рассказывают о Центральной Азии

SummerDays Денис и Таня





Источник фотографии:

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Источник фотографии: facebook







Денис и Таня — российские YouTube-блогеры. Семейная пара путешествует и снимает влоги, где подробно рассказывает о жизни, культуре, кухне, традициях стран Центральной Азии. Они побывали в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане.Саша Бельский — YouTube-блогер из Украины. На своем канале делится видеореакциями на клипы музыкантов из Центральной Азии. Также рассказывает об интересных фактах этих стран.Клавдия — тревел-блогер. В блоге пишет и выкладывает фотографии из разных стран, в том числе из Узбекистана, где делится советами.Самира Дамирова — фуд-блогер, повар родом из Азербайджана, более 15 лет живет в Австралии. В своем блоге знакомит читателей с азербайджанской кухней и культурой.Павел Глобус — тревел-блогер из Москвы. Впервые посетил Кыргызстан в 2016 году и был удивлен и очарован людьми, природой, кухней. Теперь блогер хочет получить местный паспорт. Он рассказывает и прославляет о стране в своем блоге.Людовико Алкорта — фотограф и видеограф. Делится фотографиями и видео Центральной Азии в Instagram и YouTube.