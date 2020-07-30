Запущено новое мобильное приложение для венчурных инвесторов

Сервис по управлению инвестициями AIRR запустил мобильное приложение, предоставляющее венчурным инвесторам данные их портфеля в онлайн-режиме.

Приложение поможет пользователям узнать ключевые метрики по каждому фонду, оценить доходность своих инвестиций, увидеть историю полученных дивидендов, посмотреть пайплайн будущих сделок, а также получить быстрый доступ к отчетам портфельных компаний.

Сервис по управлению инвестициями AIRR был создан в 2019 году. Функционал платформы предоставляет классический набор профессионального инвестора: оценка и управление портфелем, генерация пайплайна, отчетность и аудит, онбординг инвесторов и KYC, хранение данных.

Источник: incrussia.ru