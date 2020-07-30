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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Запущено новое мобильное приложение для венчурных инвесторов
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Сегодня в 10:00

Запущено новое мобильное приложение для венчурных инвесторов

Сервис по управлению инвестициями AIRR запустил мобильное приложение, предоставляющее венчурным инвесторам данные их портфеля в онлайн-режиме.

Приложение поможет пользователям узнать ключевые метрики по каждому фонду, оценить доходность своих инвестиций, увидеть историю полученных дивидендов, посмотреть пайплайн будущих сделок, а также получить быстрый доступ к отчетам портфельных компаний.

Сервис по управлению инвестициями AIRR был создан в 2019 году. Функционал платформы предоставляет классический набор профессионального инвестора: оценка и управление портфелем, генерация пайплайна, отчетность и аудит, онбординг инвесторов и KYC, хранение данных.

Источник: incrussia.ru

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#приложение #инвесторы
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