Зак Снайдер опубликовал новый постер «Армии мертвецов» и анонсировал выход трейлера

Зак Снайдер поделился новым постером «Армии мертвецов» и объявил о выходе трейлера во вторник. Премьера ужастика состоится 21 мая на стриминговой платформе Netflix.

Сюжет фильма строится вокруг группы наемников, которые пытаются ограбить казино во время вспышки зомби-вируса. Однако, помимо денег, им нужно найти причину распространения болезни.

Действие картины происходит в Лас-Вегасе, поэтому в первом же тизере создатели показали все атрибуты этого города: казино, яркие карнавальные костюмы, двойников Элвиса Пресли и ограбление. Кроме того, в ролике много взрывов, драк и зомби.

Источник: daily.afisha.ru