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«За прошедшие 2 года я посетила 20 стран», — студентка из Казахстана о жизни в Европе
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Сегодня в 18:50

«За прошедшие 2 года я посетила 20 стран», — студентка из Казахстана о жизни в Европе

Камила Талгаткызы, город — Будапешт, блогер, @kamilatalgatkyzy

kamilatalgatkyzy

О переезде

Я пишу про поступление в зарубежные вузы, изучение английского языка и саморазвитие. Родилась в Алматы, но живу и учусь в Будапеште.

Я с детства мечтала о том, чтобы жить за границей, учила английский. Когда подруга поступила в университет по программе Stipendium Hungaricum, я тоже подала документы. У меня была цель — попутешествовать и набраться опыта. В результате за прошедшие 2 года я посетила 20 стран.

За прошедшие 2 года я посетила 20 стран

Я выбрала Венгрию, так как стоимость жизни здесь схожа со стоимостью в Казахстане. К тому же Будапешт — комфортный для студентов город.

Об адаптации и сложностях

Самая главная сложность — адаптироваться к самостоятельной жизни. В нашей семье шестеро детей, поэтому первое время было сложно находиться одной. Еще иногда трудно мотивировать себя учиться, знакомиться с людьми и выходить из зоны комфорта.

В Венгрии есть свои особенности. Например, в государственных больницах никто не говорит на английском языке, а венгерский язык один из самых сложных в мире. В воскресенье здесь ничего не работает: ни аптеки, ни большие магазины. В то время как в Казахстане все работает 24/7. Еще в Венгрии часто пьют алкоголь. Например, в обед могут заказать пиво или вино. А в университете есть свой бар.

европа

Когда переезжаешь в новый город, самое сложное — найти квартиру. Я не знала хорошие районы, не понимала цены. За 2 года поменяла 15 квартир: то район не самый лучший, то холодно, то странные соседи. Сейчас я тоже в поиске жилья.

Мне понравилось, что здесь много людей из разных стран, поэтому ты не чувствуешь себя лишним. Первое время может казаться, что вам не нужны друзья, так как вы поддерживаете связь с казахстанскими знакомыми, но через несколько месяцев становится одиноко и сложно, поэтому нужно искать друзей, которые находятся с вами в одном городе.

Будьте открыты ко всем возможностям. Даже если вы учитесь в университете, ходите на разные конференции, волонтерские мероприятия.

Об учебе за рубежом

Я учусь на психолога и за время учебы проходила стажировки в международных компаниях в Будапеште. Сейчас оканчиваю университет, активно подаю документы на программы магистратуры и ищу работу.

Рекомендую во время учебы на программе бакалавриата помимо предметов по вашей специальности взять и общие курсы. Это поможет в дальнейшем при поступлении в магистратуру. Например, я хотела подать документы на такую программу, как психология в бизнесе. Но это сложно, так как у меня нет кредитов по экономике.

Жизнь за границей показывает, что возможности для развития есть везде, главное — искать

Также рекомендую начинать поиск стажировок уже со второго курса. Сделать это не так легко, особенно если у вас нет опыта работы. Но, если вы будете подавать документы часто, все получится. Например, мой друг подал 80 разных заявок, и из них приняли только одну. Самое главное — не сдаваться.

Когда я проходила стажировки, заметила, что в Венгрии менеджеры или руководители ведут себя как ваши друзья. Между сотрудниками есть субординация, но в целом атмосфера дружелюбная, люди всегда улыбаются.

учеба за рубежом

Сегодня особенно актуальны профессии в сфере IT, везде нужны специалисты, которые создают сайты и приложения, делают дизайн. Также ценятся финансисты и бухгалтеры. Поэтому выбирайте востребованные специальности.

Как повлиял переезд

За время жизни в Европе я стала намного толерантнее. Начала понимать, что значит быть ответственным за свою жизнь. Появилось больше осознанности в каждом выборе.

Жизнь за границей показывает, что возможности для развития есть везде, главное — искать.

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