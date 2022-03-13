Юный казахстанский теннисист пробился в два финала турнира в Европе

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в финал в одиночном и парном разрядах турнира в Словакии в возрастной категории до 14 лет.

Юный казахстанец вышел в финал турнира второй категории Baseline Open U14 2022 серии Tennis Europe в Словакии среди игроков до 14 лет.





В полуфинале он обыграл первую ракетку Китая в своем возрасте Янхонг Ли со счетом 6:1, 6:1.

В финале 13-летнему Зангару предстоит сыграть против местного теннисиста Зиго Шешко.

Также спортсмен вышел в финал этого же турнира, но в парном разряде, где в дуэте с оппонентом по решающей игре в одиночке Зиго Шешко сразится с Янхонг Ли — Ян Растица.

Источник: sports.kz



