Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
yunyy-kazahstanskiy-shahmatist-zanyal-pervoe-mesto-na-vsemirnoy-olimpiade-v-azerbaydzhane
Юный казахстанский шахматист занял первое место на Всемирной олимпиаде в Азербайджане
118
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:04

Юный казахстанский шахматист занял первое место на Всемирной олимпиаде в Азербайджане

1-11 октября в городе Нахичевань, Азербайджан проходила всемирная юношеская шахматная олимпиада среди участников в возрастной категории до 16 лет, где приняла участие сборная из Казахстана.

Астанинский шахматист Сауат Нургалиев в личном зачете завоевал золотую медаль.

Бронзовую медаль завоевал Имангали Ахилбай. В общекомандном зачете спортсмены Казахстана вошли в четверку лучших, обогнав сильные команды Индии и Ирана. Первое место завоевали шахматисты из Турции, второе — Узбекистана, третье — Азербайджана.

Источник: informburo.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #азербайджан #турнир #победа #шахматы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новая песня Димаша бьет рекорды на китайской платформе QQ Music
1983
В Алматы пройдет экспресс-курс глянцевой журналистики Алены Долецкой
2127
Lamborghini запустит производство электромобилей к 2030 году
1295
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.