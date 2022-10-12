Юный казахстанский шахматист занял первое место на Всемирной олимпиаде в Азербайджане

1-11 октября в городе Нахичевань, Азербайджан проходила всемирная юношеская шахматная олимпиада среди участников в возрастной категории до 16 лет, где приняла участие сборная из Казахстана.

Астанинский шахматист Сауат Нургалиев в личном зачете завоевал золотую медаль.

Бронзовую медаль завоевал Имангали Ахилбай. В общекомандном зачете спортсмены Казахстана вошли в четверку лучших, обогнав сильные команды Индии и Ирана. Первое место завоевали шахматисты из Турции, второе — Узбекистана, третье — Азербайджана.

Источник: informburo.kz