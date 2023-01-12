Юные модели из Кыргызстана взяли призовые места на международном конкурсе красоты

Юные модели из Кыргызстана приняли участие в международном детском конкурсе красоты Kids Star International в Таиланде и вошли в число лучших.

С 9 по 22 декабря в Таиланде проходил детский международный конкурс красоты Kids Star International, в котором принимали участие около 100 детей со всего мира: из Кыргызстана, Индии, Малайзии, России, Филиппин, Южной Африки, Непала, Южной Кореи, Японии, Румынии, Нигерии, Мьянмы, Молдовы, Казахстана, Болгарии, Австралии, Индонезии, Таиланда.

Кыргызстан представляли четверо детей от 7 до 13 лет: Анастасия Подлабухова, Саадат Осмоналиева, Николь Ли и Сугдуена Абдухомидова. Они получили следующие почетные титулы:

— Сугдуена Абдухомидова вошла в топ-5 в своей возрастной категории и получила титул «Выбор народа»

— Николь Ли вошла в топ-4 в своей возрастной категории, выиграла в номинациях за лучший национальный костюм, лучший талант и получила титул «Выбор народа»

— Саадат Осмоналиева взяла Гран-при проекта Kids Star International, выиграла в номинации за лучший национальный костюм и получила титул «Выбор народа»

— Анастасия Подлабухова вошла в топ-3 в своей возрастной категории, выиграла в номинациях за лучший вечерний наряд и за лучший национальный костюм и получила титул «Выбор народа».

Источник: kaktus.media