ЮНЕСКО предоставила патронаж VI Всемирным играм кочевников

Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани предоставил патронаж Организации VI Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 30 августа по 6 сентября 2026 года.

Решение стало результатом совместной работы Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО, Международного секретариата Всемирных игр кочевников и Постоянного представительства Кыргызской Республики при ЮНЕСКО в Париже.

На встрече с Генеральным директором ЮНЕСКО Постоянный представитель Кыргызстана при Организации Садык Шер-Нияз передал официальное обращение Правительства страны о предоставлении патронажа Играм.

Предоставление патронажа подтверждает международное признание Всемирных игр кочевников 2026 как значимой глобальной инициативы по сохранению и продвижению традиционных видов спорта и игр — важной части нематериального культурного наследия человечества.

Патронаж ЮНЕСКО открывает новые возможности для расширения международного участия и дальнейшего продвижения культурного наследия Кыргызстана на мировой арене.