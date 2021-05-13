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YouTube создаст фонд на $100 миллионов для выплат авторам оригинального контента
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Сегодня в 12:20

YouTube создаст фонд на $100 миллионов для выплат авторам оригинального контента

YouTube создаст специальный фонд размером $100 миллионов, для поощрения авторов оригинального контента, на собственной площадке YouTube Shorts. Платить будут тем, кого больше смотрят.

Особенность YouTube Shorts Fund в том, что он не будет финансировать производство контента, а будет его просто поощрять — платить вознаграждение тем авторам, контент которых вызывает больший интерес пользователей. Программа рассчитана на 2021-2022 год.

Главное требование — контент должен быть оригинальным, то есть ранее не загруженным на площадки конкурентов YouTube, например, TikTok. Однако, компания пока не пояснила, каким образом будет определять его оригинальность. О подробностях программы YouTube планирует рассказать в «ближайшие три месяца», когда фонд будет запущен.

Источник: rb.ru

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