YouTube позволит авторам контента использовать лицензионную музыку для монетизации видео

В рамках мероприятия Made on YouTube видеохостинг анонсировал программу Creator Music, которая позволит авторам контента использовать лицензионную музыку для монетизации своих роликов. На данном этапе программа проходит бета-тестирование в США, а в следующем году станет доступна пользователям сервиса из других стран.

Предполагается два варианта взаимодействия в рамках программы Creator Music. Первый из них позволит авторам лицензировать музыку напрямую и получать весь доход, за исключением доли YouTube в размере 45 %. Второй вариант предполагает, что авторы контента будут делиться доходом с владельцами лицензий.

Прежде использование музыки было проблемой для авторов контента на YouTube, поскольку им приходилось использовать треки без лицензионных отчислений, чтобы предотвратить демонетизацию своих роликов.

Источник: 3dnews.ru