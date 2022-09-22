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YouTube позволит авторам контента использовать лицензионную музыку для монетизации видео
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Сегодня в 10:40

YouTube позволит авторам контента использовать лицензионную музыку для монетизации видео

В рамках мероприятия Made on YouTube видеохостинг анонсировал программу Creator Music, которая позволит авторам контента использовать лицензионную музыку для монетизации своих роликов. На данном этапе программа проходит бета-тестирование в США, а в следующем году станет доступна пользователям сервиса из других стран.

Предполагается два варианта взаимодействия в рамках программы Creator Music. Первый из них позволит авторам лицензировать музыку напрямую и получать весь доход, за исключением доли YouTube в размере 45 %. Второй вариант предполагает, что авторы контента будут делиться доходом с владельцами лицензий.

Прежде использование музыки было проблемой для авторов контента на YouTube, поскольку им приходилось использовать треки без лицензионных отчислений, чтобы предотвратить демонетизацию своих роликов.

Источник: 3dnews.ru

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