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YouTube хочет использовать блокчейн и NFT для монетизации контента
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Вчера в 09:18

YouTube хочет использовать блокчейн и NFT для монетизации контента

Видеохостинг YouTube собирается добавить блогерам больше возможностей для взаимодействия с аудиторией. Компания намерена развивать в 2022 году на своей платформе метавселенную, а также добавить в сервис блокчейн платформу и токены.

Поклонникам может быть предоставлено право на владение уникальным видео, фото, произведением искусства или впечатлениями от любимых авторов с поддающимся проверке способом им владеть.

С помощью метавселенной хостинг хочет сделать просмотр видео еще «более захватывающим». В первую очередь это затронет игры на платформе. Компания будет работать над тем, чтобы сделать их более живыми и добавить как можно больше взаимодействий.

Источник: incrussia.ru

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#youtube #технологии #блокчейн #nft #метавселенная
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