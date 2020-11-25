Yandex возглавил рейтинг лучших работодателей России

Forbes составил второй рейтинг лучших работодателей России. В этом году первое место занял Yandex, в прошлом году крупнейшая IT-корпорация России была на четвертом месте.

В этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компании, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Forbes попросил членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально ответственные компании. Yandex эксперты единодушно назвали одной из лучших российских компаний.

На втором месте — алмазный гигант «Алроса», занимавший в прошлом году седьмое место. На третье место поднялся «Тинькофф Банк», бывший годом ранее только 25-м.

Источник: forbes.ru