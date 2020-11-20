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«Яндекс» проведет Yet another Conference 25 ноября в новом формате
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Сегодня в 11:26

«Яндекс» проведет Yet another Conference 25 ноября в новом формате

«Яндекс» раскрыл некоторые детали ежегодной конференции Yet another Conference (YaC 2020), которая состоится 25 ноября 2020 года в онлайн.

Мероприятие YaC 2020 начнется в 11:00 по московскому времени и продлится два часа. Как пояснил «Яндекс», это будет «не конференция, а разговор, не презентация, а что-то совсем другое». Также компания пообещала рассказать новости, причем из первых рук.


Ожидается, что на YaC 2020 «Яндекс» расскажет об обновлениях своих сервисов и, возможно, будут переставлены новые устройства, например, «Яндекс.Станция Макс».

Источник: habr.com

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#it #яндекс #онлайн #конференция
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