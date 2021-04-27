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«Яндекс» представил новый сервис для работы
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Сегодня в 10:38

«Яндекс» представил новый сервис для работы

Яндекс представил «Документы» — новый онлайн-сервис для создания и совместного редактирования файлов. Он войдет в обновленный набор сервисов, который получит название «Яндекс 360».

Теперь пользователи могут не только пересылать документы в «Почте» и хранить на «Диске», но и редактировать их.

Новый сервис позволит создавать все основные типы документов: текстовые файлы, таблицы и презентации. «Документы» поддерживают форматы docx, xlsx и pptx и смогут конвертировать в них более старые версии.

В новом сервисе, по словам компании, будет удобно работать сообща, при этом необязательно иметь аккаунт «Яндекса»: редактор будет доступен по ссылке. Также будет доступна история изменений файла.

На данный момент сервис доступен только части пользователей, но постепенно он появится у всех.

Источник: rb.ru

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#работа #документы #яндекс #онлайн #почта
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