«Яндекс» представил новый сервис для работы

Яндекс представил «Документы» — новый онлайн-сервис для создания и совместного редактирования файлов. Он войдет в обновленный набор сервисов, который получит название «Яндекс 360».
Теперь пользователи могут не только пересылать документы в «Почте» и хранить на «Диске», но и редактировать их.
Новый сервис позволит создавать все основные типы документов: текстовые файлы, таблицы и презентации. «Документы» поддерживают форматы docx, xlsx и pptx и смогут конвертировать в них более старые версии.
В новом сервисе, по словам компании, будет удобно работать сообща, при этом необязательно иметь аккаунт «Яндекса»: редактор будет доступен по ссылке. Также будет доступна история изменений файла.
На данный момент сервис доступен только части пользователей, но постепенно он появится у всех.
Источник: rb.ru