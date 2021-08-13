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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Яндекс.Лавка» запустила собственный сайт
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Сегодня в 11:02

«Яндекс.Лавка» запустила собственный сайт

Заказать продукты из «Яндекс.Лавки» теперь можно с собственного сайта сервиса. Ранее сделать заказ с помощью компьютера можно было на сайте «Яндекс.Еды», но там не было всех функций мобильного приложения «Лавки».

На сайте «Лавки» можно делать все то же самое, что и в приложении: искать нужные товары и бренды, смотреть категории и тематические подборки. Сайт хорошо подойдет для больших заказов, когда нужно подумать, изучить ассортимент и собрать в корзину все нужное. На нем крупнее карточки товаров, что позволяет лучше рассмотреть каждый из них и изучить состав.

Кроме того, покупая на сайте, теперь также можно копить и тратить кешбэк баллами «Плюса» и управлять доставкой посылок из «Яндекс.Маркета».

Источник: rb.ru

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