«Яндекс.Лавка» запустила собственный сайт

Заказать продукты из «Яндекс.Лавки» теперь можно с собственного сайта сервиса. Ранее сделать заказ с помощью компьютера можно было на сайте «Яндекс.Еды», но там не было всех функций мобильного приложения «Лавки».

На сайте «Лавки» можно делать все то же самое, что и в приложении: искать нужные товары и бренды, смотреть категории и тематические подборки. Сайт хорошо подойдет для больших заказов, когда нужно подумать, изучить ассортимент и собрать в корзину все нужное. На нем крупнее карточки товаров, что позволяет лучше рассмотреть каждый из них и изучить состав.

Кроме того, покупая на сайте, теперь также можно копить и тратить кешбэк баллами «Плюса» и управлять доставкой посылок из «Яндекс.Маркета».

Источник: rb.ru