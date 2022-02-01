«Яндекс» и МФТИ запустят в вузе факультет программной инженерии

Первый набор — летом 2022 года. Выпускники получат диплом МФТИ о высшем образовании и смогут работать бэкенд-, фронтенд-, фуллстек-разработчиками и архитекторами программного обеспечения. Проекты будут предлагать преподаватели и менторы. В первый год обучения можно работать самостоятельно, после — только в команде.

В базовую программу входят лекции по финансовой грамотности, основам коммуникации и управлению стартапом.

В будущем на базе факультета откроется проектный центр, студенты смогут заниматься научной работой и работать над задачами от реальных компаний.

Источник: vc.ru