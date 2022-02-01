Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
yandeks-i-mfti-zapustyat-v-vuze-fakul-tet-programmnoy-inzhenerii
«Яндекс» и МФТИ запустят в вузе факультет программной инженерии
94
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:05

«Яндекс» и МФТИ запустят в вузе факультет программной инженерии

Первый набор — летом 2022 года. Выпускники получат диплом МФТИ о высшем образовании и смогут работать бэкенд-, фронтенд-, фуллстек-разработчиками и архитекторами программного обеспечения. Проекты будут предлагать преподаватели и менторы. В первый год обучения можно работать самостоятельно, после — только в команде.

В базовую программу входят лекции по финансовой грамотности, основам коммуникации и управлению стартапом.

В будущем на базе факультета откроется проектный центр, студенты смогут заниматься научной работой и работать над задачами от реальных компаний.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #it #яндекс #академия #мфти
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Что смотрели на YouTube в 2019 году в Казахстане и мире
1147
Основатель Alibaba Group Джек Ма завел аккаунт в Twitter
1101
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл мировой Гран-при в Марокко
2664