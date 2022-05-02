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Я воспитываю подростка. Родители о семейных ценностях, новом поколении и доверительных отношениях с детьми
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30.04.2022

Я воспитываю подростка. Родители о семейных ценностях, новом поколении и доверительных отношениях с детьми

Мы часто пишем о подростках и рассказываем об их взглядах на разные вещи. А что, если поменять ракурс, и спросить у взрослых о том, что они думают о подростках? Подробнее в тексте.


Ляззат Наурызбаева, 44 года, город — Астана, бухгалтер

Ляззат Наурызбаева

О воспитании подростка

Я работаю бухгалтером в одной из крупных компаний. У меня взрослая дочь. Ее уже сложно назвать подростком. Но, как и у многих детей, в переходном возрасте у нее были изменения в характере. В такой важный период времени главное — не потерять доверительные отношения и близкую связь. Родителям нужно мужественно и терпеливо отнестись к детям. Оказывать поддержку. Тогда все будет отлично.

Я сумела вложить в ребенка честность, сострадание, доброту, отзывчивость, порядочность, трудолюбие, любовь к жизни, умение решать сложные задачи.

О молодом поколении

Между нынешним поколением и нашим множество отличий. Но самое главное — другое восприятие жизни.

Нынешняя молодежь креативна, у нее большой масштаб идей. Они технически грамотные, легко и свободно перемещаются, открыты к общению и саморазвитию.

Динара Туменова, 42 года, город — Астана, экономист, @dindin_080


Динара Туменова

О воспитании подростка

Я мама четверых прекрасных детей, и это моя главная профессия. А по образованию я экономист со знанием английского языка.

Мои старшие сыновья показали, какого быть мамой подростка. Могу сказать, что самое главное для родителя в такой момент — принимать своих детей.

Нельзя вешать на ребенка ярлык подростка и менять к нему отношение. Нужно быть более чуткой и внимательной к взрослеющему ребенку. Больше прислушиваться. Иногда это нелегко. Дети доказывают, что уже немаленькие и не нуждаются во внимании и заботе. В таких ситуациях надо с уважением принять этот момент, дать понять, что вы всегда на его стороне.

Подросток — хрупкий саженец, который пытается укрепиться и не шататься на ветру. Надо поддерживать и иногда защищать его от сильного ветра советами или невзначай сказанным словом. Ребенок будет думать, что это он так решил, будет расти его уверенность в себе и своих силах.

Между родителем и ребенком должны быть любовь и доверие: «Я люблю тебя каждую секунду, даже когда ругаю!». Важно давать свободу, особенно парням, не бояться их отпускать, ведь они взрослеют. Но обязательно оставлять какие-то ритуалы из детства, к примеру, попить вместе чай перед сном.

О молодом поколении


У современного поколения больше информации, соответственно, они шире мыслят. Общество, государство, школа и семья держали нас в рамках, и мы не знали, что можно по-другому. Меня восхищает их внутренняя свобода.

Руслан Ажгиреев, 48 лет, город — Астана, государственный сотрудник


Руслан Ажгиреев

О воспитании подростка

Я работаю поваром в государственном учреждении. Воспитываю троих детей.

У подростка свои желания, мысли и взгляды на этот мир, которые могут быть не такими, как мои. Я могу молча соглашаться и закрывать глаза на все, что он делает. Либо я могу высказывать свое мнение, требовать определенного поведения, а подросток с ним не согласится. Тогда возникнет конфликтная ситуация.

Мы, как родители, с высоты своего возраста и опыта хотим предостеречь детей-подростков от тех или иных ошибок. Но они воспринимают это по-своему. Подростки в 13-15 лет — дети, у них еще формируется характер. Но с подростками от 17 лет уже сложнее.

Поэтому мы должны разговаривать. Родители говорить, а дети слушать и слышать. А потом дети — говорить, а мы — слушать и слышать. И находить общие компромиссы. Тогда конфликтных ситуаций не будет.

Своему ребенку я прививаю культуру поведения и разговора. Порядочность и культура должны быть во всем. Верю, что порядочных людей должно быть больше.

О молодом поколении

Наше поколение родилось в другом государстве. Отношение к жизни и к себе у нас было совсем другое.

Нынешнее поколение — это поколение потребителей. Молодежь теряет свою аутентичность, потому что воспитывается на социальных сетях. Но при этом, они ничего не боятся. Меня восхищает их креативность и отсутствие страха.

Перизат Кунанбаева, 41 год, город — Астана, кассир «ГазПромНефть», @perihanym


Перизат Кунанбаева

О воспитании подростка

Я мама четверых детей. У меня три дочери-подростка и сын. В своих детях я воспитываю уважение, стремление к целям.

Между ребенком и родителем должны быть доверительные отношения. С подростками часто происходит недопонимание. Но мы должны слушать друг друга. Тогда и отношения между нами будут хорошие.

О молодом поколении

У молодежи сегодня есть право выбора. У моего поколения такого не было. Должно было быть так, как сказала мама.

Нынешнее поколение может обучаться: проходить семинары, ходить на курсы, получать образование за рубежом.

Меня восхищает, что они много читают и увлекаются IT-сферой. Молодежь работает в Google, Facebook. Дети 2000-х — самые успешные и амбициозные. Им все хочется познать.

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#дети #семья #подростки #родители
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