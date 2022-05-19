Я работаю в HR. 3 истории людей, которые пришли в профессию из других сфер

Управление персоналом — молодая, но быстро развивающаяся отрасль. Представители профессии рассказали, почему выбрали именно эту работу и в чем ее преимущества.





Майя Султанахметова, 34 года, город — Астана, менеджер по подбору персонала, linkedin

О себе

У меня педагогическое и экономическое образования. Начинала карьеру в Костанае переводчиком казахского языка в местном акимате, потом перешла в «Костанайский Дом Печати», куда меня приняли корректором русского языка.

Работа была по сменам, поэтому совмещала ее с позицией менеджера по корпоративным продажам. Позже я переехала в Астану и устроилась менеджером по продажам в местный журнал.

О смене профессии

Моя заработная плата была нестабильной, привязанной к бонусам. При этом хотелось, чтобы у компании, где я работаю, была определенная репутация, развитая корпоративная культура и достойный социальный пакет.

Рассказала об этих сложностях наставнику. Он порекомендовал меня в корпоративный университет «Самрук-Казына» менеджером по обучению. Было много работы, но мы построили сильную культуру внутри компании. Каждый из нас приобрел для себя колоссальный опыт и близких людей.

Моя жизнь кардинально поменялась. В своей работе я вижу миссию — оказывать помощь бизнесу и людям.

Об обучении

Я прошла внутреннее обучение в Академиях HR при «Самрук-Казына», АО «НК Казахстан Темир Жолы», получила сертификацию HRP от ОО «Ассоциация HR-менеджеров».

Преимущество HR в том, что эта профессия востребована на рынке

Теперь учусь в магистратуре по специальности «Управление персоналом» в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Также проходила ряд курсов по HR.

О преимуществах и сложностях

Преимущество HR в том, что эта профессия востребована на рынке. Она полезна для бизнеса и высоко оплачивается.

Мы работаем с людьми, их мотивацией и развитием, делаем их жизнь лучше.

О результатах

Я достигла желаемого результата, но всегда есть стремление развиваться дальше.

О смене профессии не думаю. Последние четыре года участвую в развитии HR-индустрии в Казахстане, работая секретарем общего собрания участников при ОО «Ассоциация HR-менеджеров». Мы развиваем нетворкинг между специалистами, обмениваемся лучшими практиками, а в начале июня проведем ежегодный HR-форум в Туркестане.

Рустам Мусин, 30 лет, город — Атырау, менеджер центра HR экспертизы, linkedin

О себе

Я окончил бакалавриат в области маркетинга и магистратуру в сфере финансов. В начале карьеры работал в международной исследовательской компании Ipsos на позиции полевого супервайзера. Через некоторое время перешел в LC Waikiki.

Моя работа заключалась в менеджменте людей, а основные задачи — в улучшении сервиса и оптимизации рабочих процессов. Они были завязаны на персонале, поэтому я проводил тренинги, отбирал сотрудников. Со временем понял, что мне это интересно. Работа с людьми вышла на первый план, а операционная часть отошла на второй.

О смене профессии

На решение о полной смене деятельности повлияли несколько факторов. Я хотел помогать людям. Видел, как со временем у сотрудников появляются улыбки, что позитивно влияло на отношения с клиентами. Понял, что через HR оказываю влияние на климат в компании.

На первых порах работал рекрутером. Меньше зарабатывал, но получал заряд мотивации каждый раз, когда устраивал человека в подходящую компанию, видел его развитие. Так я выполнял свою миссию.

Со временем переехал в Стамбул, где работал HR-специалистом в головном офисе LC Waikiki, занимался подбором сотрудников в десяти странах.

По возвращению в Казахстан занял позицию директора департамента и продолжил развитие в сфере HR.

Об обучении

Я проходил обучение в компании LC Waikiki. Кроме того, прочел большое количество книг и статей от Gallup, McKinsey & Company. Фундаментальной стала книга Дэйва Ульриха: «HR в борьбе за конкурентное преимущество». Эти источники сложились в одну картину и привели меня туда, где я нахожусь сегодня.

Любому HR-специалисту нужно поработать в другом департаменте на менеджерской позиции, чтобы научиться чувствовать клиента. Так вы поймете, на какие нюансы необходимо обращать внимание.

О преимуществах и сложностях

Сфера HR переживает расцвет. Раньше она выполняла поддерживающую функцию, а теперь приобретает стратегическую роль. Акционерам все более интересны интеллектуальный и человеческий капитал компании.

Появляется много специальностей на стыке профессий, например, Employer branding или HR analyst.

Смена отрасли, в которой давно работаешь — челлендж

Переходя в новую отрасль, всегда сталкиваешься с моментом адаптации, получаешь много новой информации и знаний. Это помогает развивать компетенции, которые можно применять в любой области.

Смена отрасли, в которой давно работаешь — челлендж. Бывает сложно выйти из зоны комфорта. Но вне ее можно найти точку развития — улучшить hard и soft навыки, повысить свою стоимость на рынке. Поэтому, если перед вами стоит выбор смены профессии, рекомендую попробовать.

О результатах

Не скажу, что достиг желаемого результата. Я ставлю только промежуточные цели. Задумываюсь о смене работы, но она будет связана с HR.

В прошлом году стал резервистом президентского молодежного кадрового резерва. На государственной службе я буду продвигать предложения и инициативы, которые улучшат жизнь людей уже на уровне государства.

Алтынай Карамуратова, 37 лет, город — Алматы, карьерный консультант, linkedin

О себе

Я со школы мечтала быть маркетологом, развивать крутой международный бренд, оперировать миллионными бюджетами и путешествовать в командировках по обмену опытом. Все это нашла в профессии бренд-менеджера, на которой была счастлива работать.

О смене профессии

После рождения первого ребенка поняла, что у меня изменились жизненные ценности и принципы. Я прошла курс самоопределения и нашла новую работу, которая отвечала моим критериям. Перешла в сферу подбора персонала в международной рекрутинговой компании Antal.

Этот опыт полностью изменил мое представление о содержании работы, принципах построения карьеры. Я увидела рынок труда в разных и новых ракурсах.

Моя экспертиза в предыдущей профессии пригодилась и в рекрутинге в части понимания рынка, работодателей и соискателей. Первые годы я занималась вакансиями, связанными с маркетингом.

Об обучении

Я сменила профессию благодаря первому руководителю в рекрутинге — Анне Ковинской. В компании Antal было организовано хорошее обучение по всем аспектам подбора персонала. У нас были тренинги, доступ к корпоративной библиотеке, возможность наблюдать за работой опытных коллег. Все вместе помогло мне освоиться в новой профессии.

Когда решила, что буду развивать навыки «помогающей профессии», прошла обучение коучингу в школе Erickson International, а потом получила специализацию в карьерном консультировании.

О преимуществах и сложностях

Во внешнем рекрутинге ты видишь big picture — общую картину рынка труда. Из этой индустрии почти всегда есть возможность вырасти в другие сферы. Чаще уходят во внутренний HR, иногда в продажи и развитие бизнеса или карьерное консультирование и коучинг.

Если человек хочет сменить профессию, нельзя «гасить» это желание

Эта сфера прокачивает sfot skills, например, эмоциональный интеллект, умение вести переговоры и выстраивать партнерские отношения на разных уровнях.

Если человек хочет сменить профессию, нельзя «гасить» это желание. Подобные решения чреваты выгоранием и полным нежеланием работать.

Важно правильно определить приоритеты и цели, тогда смена профессии будет не хаотичным движением: «куда взяли, туда и пойду работать», а осознанно построенным карьерным треком.

Есть риск потерять в доходе, особенно в первое время. Ведь в новой профессии еще нет такого большого опыта, а значит и заработка. Этот период можно пройти планово, сделав накопления на стартовый период. Бывает и другой вариант — когда у человека меняются ценности, он может изменить и свой уклад жизни, отказаться от расходов, которые раньше казались важными и нужными.

О результатах

Я получила классный опыт в подборе персонала. Благодаря этому занимаюсь карьерным консультированием, помогаю найти работу соискателям.